El triunfo de Molinari refresca la historia del The Open

Las buenas historias merecen finales así. Alejados de lo convencional, inéditos. También las lecturas sagradas del golf, representadas en el dictado de las 147 ediciones del The Open. Nunca un italiano había coronado tan honorable cima y, por lo que toca de cerca, lo hizo Francesco Molinari de la mano de un caddie donostiarra y txuri-urdin, Pello Iguarán. Ambos compartieron uno de esos capítulos que perdurarán , sin caducidad. Al contrario, con el tiempo irá ganando en poso, en leyenda. Porque no le faltó de nada al explosivo desenlace del Open Británico en Carnoustie. Buenos, los puristas añoraron tirar más de ropa de agua, caladura y vendavales. Las condiciones para jugar esta semana en Escocia fueron como un alto el fuego de lo que se suele dar en esta costa de Angus donde se desconoce el estado plato del mar. Ganó la igualdad, el espectáculo, la emoción. Y más que nadie, un 'major', para muchos el más verdadero, una pareja turinesa-donostiarra que se mantuvo cuatro horas sobre el recorrido sin un ápice de nerviosismo visible.

Quizá ese fue su gran valor en una jornada final del The Open en la que se había presentado una docena de jugadores con todos los formularios y pólizas en perfecta estado de revista para aspirar al título. La estrategia ha sido un común denominador durante la competición escocesa y no iba a dejar de serlo en los últimos 18 hoyos a cubrir. Tiempo caluroso y el día con mayor incidencia del viento, con ráfagas aisladas de 35 kilómetros por hora, aunque la mayor de las veces dio lecturas en torno a los 15. Un aire más incómodo que molesto. Iba a ser una carrera por eliminación, pero el botín resultaba tan embriagador que no faltaron los que cayeron de bruces y, aunque sonados al principio, se levantaron dando guerra hasta el final.

Kisner fue el primer accidentado. Doble bogey al 2 para quedarse a un par de golpes del liderato que compartía de salida. El día fue avisándole de que no iba a alcanzar la cima. Embocaba desde la arena en el 7 para recuperar terreno, pero tres corbatas confirmaban su sentencia. Aún así se estabilizó en seis bajo par, una marca que no iba a andar lejos de la exigencia para el campeón. Tras él se derrumbaron casi a la vez Spieth y Schauffele, integrantes del partido estelar. El campeón en vigor hasta que Molinari dinamitó la historia y su compañero de vuelta pifiaron el 5 y el 6, con el texano anotando un doble bogey que se lo contagió a su partenaire en el 7.

Seguir trasversalmente la jornada era como ponerse delante del 'Derbi Camellero' de las barrakas mientras suena el «corre que te corre, pilla que te pilla, joroba con joroba...», imposible aventurarse a dar un candidato más allá de lo que dicta algo tan poco empírico como el pálpito. Todo el mundo mostraba pulsera VIP para entrar en la fiesta. Los que iban quedándose escasos de crédito compartían estancia con los que no se salían del carril: entre ellos, un Molinari que hizo tirar de almanaques para recordar la última vez que un tal Nick Faldo -aún no era sir-, había ganado el The Open con un rosario de 18 pares (Muirfield, 1987). El piamontés compartía partido, es decir histeria popular, con Tiger Woods. Y el norteamericano apuntó por elevación.

Liderato de Tiger

En el teórico control de paso del 'front nine', los nueve primeros hoyos, Woods era líder en solitario con -7, poniendo en fila a un golpe a Spieth, Schauffele, Kisner, Chappell y Molinari. No tardarían en pasar de pantalla y pegarse a ellos McIlroy y Justin Rose, con sendos eagles al 14, para gozo del público británico que vio deslomarse en el intento a su tercera bala, Fleetwood. Tal como se desarrollaban los acontecimientos, ese paso por el hoyo chollo (14) que más del 80 por ciento facturaron, era crucial, una especie de sello de tránsito. Sin él, nada que hacer. Acabaron siendo Spieth y Chappell los que descabalgaron ante esa bandera.

El público estaba excitadísimo con la idea de ser testigo del regreso al Olimpo de Tiger Woods, pero perdió el paso en el 11 y 12 dejándose tres golpes que le convirtieron en frustrado perseguidor. Uno menos. Un búnquer del 17 frenó a McIlroy, a Schauffele se le escapó un putt de eagle y en ese mismo hoyo cavó su tumba con un bogey, mientras Chappell también se extraviaba en la misma vía.

Nervioso, sin saber si atender o no a la televisión, Molinari hacía gestos ante el feliz agobio de esperar que acabara el resto. Cuando Schauffele entregó la cuchara, comenzó a sentirse distinto. Su nombre ya está grabado para la posteridad.