«El mejor en La Concha es el que gana cumpliendo el reglamento» Juan Zunzunegui 'Zunzu' en la proa de la trainera de Zierbena. Juan Zunzunegi | Entrenador y remero de Zierbena El técnico vigués sostiene que su equipo fue el que «más aguantó la calle» de las ocho tripulaciones que compitieron el domingo JULEN ENSUNZA Miércoles, 5 septiembre 2018

Zierbena está a un paso de lograr la que sería su primera Bandera de La Concha tras una temporada de ensueño en la que ha conquistado también la triple corona -campeonatos de Bizkaia, Euskadi y España- en bateles y trainerillas, así como el Nacional de traineras y una ikurriña de la Eusko Label Liga -terceros en la general a falta de dos jornadas-. La polémica en relación al choque de palas entre los 'galipos' y Urdaibai en el asalto inicial de la cita donostiarra que acabó con los 'txos' relegados a la última plaza de la general con una penalización adicional de quince segundos, ha impedido valorar realmente el gran espectáculo vivido -tres tripulaciones en menos de un segundo, algo que no se había dado nunca-.

Pendientes de que se resuelva el recurso de los bermeotarras, Hondarribia es ahora el gran rival de los hombres de Juan Zunzunegi de cara a la bandera. Los fronterizos se encuentra a sólo 86 centésimas y el técnico vigués tiene claro que «hay que salir a ganar otra vez porque nos lo van a poner difícil».

- ¿Alguien de la tripulación 'galipa' dijo el otro día «¡pégale, pégale!» como aseguran desde Urdaibai?

- No. Yo voy en proa y lo hubiera escuchado. Sí es verdad que hubo gritos cuando chocaron las palas, pero nada más. También se ha dicho que hicimos gestos, pero el que entiende realmente de remo sabe que eso es imposible. Cómo vamos a hacer gestos al ir a la misma velocidad que una tripulación del potencial de Bermeo.

- Pero no me negará que desde el Campeonato de Bizkaia ambas tripulaciones mantienen cierto pique.

- No hay nada ni entre clubes ni entre remeros. El único problema es que hay un entrenador al que le puede la presión. Yo salgo a competir contra todos y a ganar a todos, no sólo a Urdaibai. Si ellos no contaban con nosotros y se ven ahora en una situación incómoda es su problema. Esta cuadrilla les ha ganado las dos veces que ha remado, Campeonato de España y el domingo pasado.

- Después del revuelo que se ha montado ¿cuántas veces ha visto la regata del domingo?

- Dos, no necesito hacerlo más y lo he hecho para comprobar algunas cosas de mi equipo a nivel técnico que debemos mejorar porque lo otro está bastante claro.

- En un momento dado -minuto 15,30 aproximadamente- Zierbena deja la calle cinco por la que transitaba camino de meta para volver a la cuatro, la suya, ¿por qué motivo?

- Pues simplemente porque 800 metros más adelante hay una isla y de no hacerlo te das con ella. Si te vas echando a estribor, te marchas a Ondarreta y nosotros tenemos que entrar dentro del campo de regatas. Los que más aguantaron la calle de los ocho equipos que remaron el domingo fuimos nosotros y resulta que la culpa de lo que pasó va a ser nuestra. ¿Tenemos que dejarles ganar?

- ¿Los árbitros podían haber hecho más por evitar el incidente?

- Sinceramente no lo sé, pero me da la sensación de que ahora tendríamos otra polémica sobre la mesa con los mismo de siempre.

- ¿Cuál?

- Pues que Zierbena se escapó y ganó porque el árbitro les mandó a ellos a babor. Está claro que todos querían venir por allí porque se volvía muy bien, pero no podían hacerlo.

- ¿Cómo se pueden evitar este tipo de incidentes en La Concha?

- Teniendo claro el reglamento y remando cada uno por su calle. Sin embargo, hay mucha tensión, intereses y la gente arriesga, así que seguirá pasando.

Recurso de Urdaibai

- ¿Considera justa o excesiva la sanción?

- Puede ser excesiva, pero a la hora de cambiar el reglamento habría que valorarlo bien y consensuarlo, porque si ahora con el castigo que existe hay invasiones, con una penalización de sólo tres segundos como plantean algunos probablemente se darían más casos.

- ¿Si Zierbena u Hondarribia ganan la bandera tendrá menos valor por el hecho de que no esté Urdaibai?

- No, porque realmente sí que está entre los ocho equipos que disputan La Concha. Lo que sucede es que si me equivoco uno de los tres días no merezco ganarla. El mejor es el que gana cumpliendo el reglamento y haciéndolo bien las tres jornadas, la clasificatoria y las dos finales. Otra cosa sería que el virtual campeón de la Liga no hubiera participado.

- ¿Y si el Comité de Competición le da la razón a Urdaibai?

- Saldríamos a remar, a dar el 100% y a ganar como hicimos el otro día, pero todo el mundo sabría que en La Concha puedes hacer lo que quieras.

- ¿La bandera es cosa de dos?

- Es cosa de ocho. Respetamos a todos los rivales por igual porque en esa regata han pasado muchas cosas y hay que estar preparados para todo.

- Lo que está claro es que ambos equipos tienen que salir a ganar. No hay posibilidad de especular.

- La tripulación que gane muy probablemente lo hará por más de 86 centésimas y espero que seamos nosotros.

- ¿Le preocupa que el revuelo montado afecte al rendimiento?

- Intentaremos que no sea así porque ya es bastante la presión que se siente por ganar, como para que encima... Hay que olvidarse de todo porque el que se despiste lo más probable es que lo pague muy caro.

- ¿Visto lo que ocurrió el pasado domingo le gustaría estar babor-estribor con la 'Ama Guadalupekoa' o prefiere ternerles lejos?

- Las dos situaciones tienen sus pros y sus contras. Si estamos cerca tendremos que andar con pies de plomo porque ya sabemos lo que es Hondarribia en La Concha y a quién van a echar si hay algún problema. Si estamos separados lógicamente espero que nos toque mejor calle.