Representantes del Ayuntamiento de Barakaldo, la Diputación Foral de Bizkaia y el Club de Lucha Libre Munoa en la presentación de la VI Copa Maider Unda. Peru Olazabal
Lucha libre

Casi medio millar de luchadores se darán cita en la Copa Maider Unda

El Polideportivo Lasesarre se convertirá este sábado en el epicentro de la lucha libre, con los mejores peleadores nacionales y de diferentes países

Peru Olazabal

Barakaldo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:12

Comenta

La Copa Maider Unda se ha convertido ya, a orillas de celebrarse su sexta edición, en un «gran referente» entre los eventos de lucha libre ... nacionales y también entre los eventos del deporte baracaldés. Prueba de ello es que, este sábado, un total de 460 luchadores de diferentes partes de España, pero también de Francia, Polonia o Reino Unido, se darán cita en el tapiz de competición que lucirá el Polideportivo Lasesarre, ya recuperado para albergar con normalidad actividad deportiva, tras el incendio que sufrió la semana pasada.

