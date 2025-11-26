Casi medio millar de luchadores se darán cita en la Copa Maider Unda

La Copa Maider Unda se ha convertido ya, a orillas de celebrarse su sexta edición, en un «gran referente» entre los eventos de lucha libre ... nacionales y también entre los eventos del deporte baracaldés. Prueba de ello es que, este sábado, un total de 460 luchadores de diferentes partes de España, pero también de Francia, Polonia o Reino Unido, se darán cita en el tapiz de competición que lucirá el Polideportivo Lasesarre, ya recuperado para albergar con normalidad actividad deportiva, tras el incendio que sufrió la semana pasada.

Esta competición ha experimentado un gran crecimiento durante el paso de los años. En su estreno, allá por 2009, aún conocido únicamente como Torneo Ayuntamiento Barakaldo, comenzó con alrededor de un centenar de participantes. Sin embargo, el hecho de ponerle el nombre de la medallista olímpica supuso «un punto de inflexión», tal y como explicó Yera Ortiz, presidenta del Club de Lucha Libre Munoa. Ante este reconocimiento, Maider Unda se muestra «muy contenta porque recuerdo lo que yo he vivido, pero también porque la lucha sigue viva y por el eco que ha cogido esta competición».

Una resaltó que este torneo que lleva su nombre «se ha convertido en un referente, habrá participantes de mucho nivel y será bonito». En el Polideportivo Lasesarre estarán algunos de los deportistas que ocupan primeros puestos del ranking estatal. Entre las 110 luchadoras que tomarán parte en categoría femenina, cabe destacar a Pau Gimeno o Elvira Martínez, que están en el 'top 10' nacional. En las diferentes disciplinas masculinas, los nombres más ilustres son Antonio Carmona, Gonzalo Caparrós, Mikola Tolmachov, Aimar Alzón, Iñigo Girones o Fabricio Daniel Reyes. Aunque el héroe local es el baracaldés Aser Ebro, miembro del Club de Lucha Libre Munoa, cuarto en el ranking nacional de lucha grecorromana y once veces campeón de España.