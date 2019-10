McLeod deja a Orlando Ortega sin medalla al invadir su calle McLeod, a la derecha, invade la calle de Ortega e incluso toca la valla del español antes de desequilibrarle. / EFE «Ha sido un robo, una estafa», arremete el español al verse privado del podio en la final de los 110 metros vallas del Mundial de Doha IGOR BARCIA BILBAO Miércoles, 2 octubre 2019, 23:01

«¡Me han robado una medalla, así no, tío, así no!». Al borde de las lágrimas, la desesperación de Orlando Ortega en la zona mixta se mezclaba por la indignación por haber perdido una medalla que debía de estar en su cuello tras la final de 110 metros vallas. Pero cuando el español estaba en plena remontada hacia la medalla de plata, cuando tenía bajo control tanto a Shubenkov como a Martinot-Lagarde, sucedió lo inesperado. McLeod, desequilibrado al golpear la penúltima valla, invade la calle de Orlando Ortega. Éste, al encontrarse un obstáculo imprevisto antes del último salto, echa la mano para apartar al jamaicano, pero no puede evitar acortar la zancada, golpear la valla, perder impulso y verse superado por tres rivales. De la segunda plaza a la quinta, de la felicidad del podio a un doloroso desenlace al que Orlando Ortega no encontraba consuelo. Su indignación con el jamaicano era evidente, y el vallista español reclamaba una solución para no ver arruinado el trabajo de todo un año. «Así no, tío», clamaba. «Ha sido un robo, una estafa. La IAAF tiene que tomar medidas porque esto no puede ser», lamentó, antes de entrar en profundidad en una acción, la de McLeod, que para Ortega no fue ni accidental ni gratuita. Sin decir nombres, el español acusó a otros atletas de jugar sucio en una final de una especialidad tan técnica y compleja como los 110 metros vallas. «No es la primera vez y lo veía venir. Desde que me enteré que estaba al lado de él sabía que podía pasar. A mí me cuesta más en las primeras vallas, pero soy más fuerte en el tramo final, y se ha venido hacia mí, es vidente», clamó el inconsolable español.

«He perdido un año de trabajo», continuó. Me parece impresentable. Puedo aceptar que a mitad de carrera se choquen las manos, pero algo así no lo puedo aceptar. Yo valoro a mis rivales, los respeto, pero una cosa así no la puedo aceptar. Yo no toco a nadie, vou por mi calle, y si me ganan de forma justa lo acepto, pero así no», mantuvo Ortega.

La acción de McLeod puede parecer fortuita, un tropiezo en una valla y el atleta sale desequilibrado, pero el español de origen cubano, en su protesta, se refería a incidentes anteriores con el jamaicano. En conversaciones previas a la final, ya había apuntado que cada vez hay más atletas que invaden las calles adyacentes, ya sea con el cuerpo o con los brazos. En el caso de McLeod, Orlando Ortega ya había tenido problemas en el mitin de Madrid, en la reinauguración de Vallehermoso, mientras que en la reunión de Rabat, fue Shubenkov el que 'sufrió' la táctica del jamaicano, quien allí también se dejó ir hacia la calle del ruso, invadirla con su brazo derecho a cada salto, y finalmente chocar con él tras otro tropezón. El ruso se quejó entonces amargamente y mostró al menos otros dos vídeos donde McLeod acaba sus carreras en la calle contigua.

Hasta el incidente, Ortega había hecho una carrera clásica. Al español le cuesta salir con la explosividad del propio McLeod o de Holloway, que pusieron tierra de por medio en los primeros saltos. Pero a mitad de final, ya tenía bajo control al ruso y al francés, sus grandes rivales en la lucha por los metales. Estaba en plena remontada en busca de la plata cuando el jamaicano tropezó en la penúltima valla. Parecía una bendición, el salvoconducto hacia el subcampeonato del mundo. Pero faltaba la acción antirreglamentaria que acabó con las esperanzas de Ortega. «Así no, tío, así no», clamó hundido.

Lo cierto es que una temporada que debía de ser muy grande para él se ha terminado con dos disgustos mayúsculos. En marzo, Ortega llegó con la etiqueta de gran favorito al Europeo bajo techo de Glasgow y salió derrotado, con una cuarta plaza que no le servía para nada y muchas dudas sobre su preparación. «Solamente quiero desaparecer de este planeta. Estoy tan frustrado... Uno cree que todo fluye y mira. Ahora mismo me planteo incluso dejar el atletismo», fue su desgarrador resumen de la final continental.

Desde entonces muchas cosas cambiaron en la vida de Orlando Ortega. El vallista de origen cubano tuvo que recomponer las piezas de su carrera deportiva para volver a ser uno de los grandes del mundo. Lo primero fue dejar la supervisión de su padre, quien había llevado los entrenamientos de Orlando desde que ambos recalaron en Valencia. Y después apostó fuerte con un cambio de aires que le llevó a Chipre, al grupo de entrenamiento de Antonis Giannoulakis, el preparador de Milan Trajkovic que fue el campeón de Europa indoor en esa cita de Glasgow. Este verano ganó 12 de sus 14 competiciones y se llevó la Diamond League, la señal inequívoca de que había vuelto. Pero anoche, dejó otra declaración para el recuerdo en su lista de desgracias. «Me han robado una medalla. Así no».