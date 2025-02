Markel Fernández plata y Aitana Rodrigo bronce en el Nacional de short track

El cierre del Campeonato de España de short track ha traído dos medallas para el atletismo vizcaíno gracias al segundo puesto de Markel Fernández en ... 400 metros y al bronce de Aitana Rodrigo en 200. La traca final del evento ha tenido también grandes momentos en Gallur (Madrid), como las victorias de Mariano García (800 metros), Enrique Llopis (60 vallas), Esther Guerrero (1.500), Lorea Ibarzabal (800) o Paula Sevilla (400).

La final de 400 masculina era una de las más atractivas del programa a tenor de las marcas de los seis finalistas. Y entre ellos un Markel Fernández que buscaba el podio para ratificar sus opciones de estar en el Europeo de Países Bajos de dentro de dos semanas. El objetivo de todos ellos era la calle libre, algo que ha logrado un Iñaki Cañal que se ha mostrado intratable. Markel, segundo al paso por meta, ha seguido la estela de Cañal y ello le ha permitido mantener la segunda plaza tras un ejercicio de supervivencia ante la presión de sus rivales. En meta, 46.24 que es nuevo récord de Euskadi bajo techo y la confirmación de que tiene la selección para el Europeo a su alcance.

Antes, Aitana Rodrigo había confirmado que está de regreso con su tercera plaza en la final de los 200 metros. La de Galdakao se ha adaptado perfectamente a su nueva distancia y ha volado en la primera serie para bajar por vez primera de 24 segundos (23.89) y asegurarse la tercera plaza en el podio. Esperança Cladera y Esther Navero han sido las dos primeras clasificadas de la vuelta a la pista.

En las finales de 60 metros vallas no ha habido tanta suerte. Gonzalo Lamborena ha peleado hasta el final por entrar en el podio, pero en los últimos metros no ha tenido la fuerza suficiente para aguantar su posición y ha finalizado sexto con 7.81, a nueve centésimas de las medallas. Quique Llopis y Abel Jordán han sido los protagonistas de una final donde no ha estado Asier Martínez, eliminado en semifinales. Claudia Villalante, por su parte, ha tocado la cuarta valla y ha perdido ahí todas sus posibilidades de estar en el podio de una prueba ganada por Paula Blanquer. Y en 1.500 metros, Judith Otazua ha terminado novena tras arriesgar al seguir el ritmo impuesto por Esther Guerrero.