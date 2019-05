Una marea de 1.200 piragüistas inundará la ría de Bilbao el 1 de junio 02:03 De izquierda a derecha, Adolfo López, Federación Vizcaína; Alfredo Sánchez, director comercial de El Correo; Pedro Barreiro, gente del Consorcio de Aguas; Gorka Martínez, director general de la Fundación BBK; Sabino Astorkiza, director comercial de Toyota Japan Car; Joseba Saies, presidente de la Federación Vasca y Amaia Osaba, palista del Club Piragüismo Pamplona. / Luis Ángel Gómez Los mejores palistas estatales e internacionales competirán en BBKayak, prueba del Campeonato de España de Ríos JAVIER MUÑOZ Sábado, 25 mayo 2019, 00:19

«Mi club (el Pamplona) va a venir al completo a la regata de la Ría de Bilbao, y yo tengo ganas de subir al podio», ha declarado este mediodía Amaia Osaba, medallista del europeo y del mundial de piragüismo de maratón K2, también del europeo de kayak de mar y seis veces vencedora del Descenso del Sella. La palista navarra ha representado al elenco de figuras estatales que se darán cita el próximo sábado, 1 de junio, en la BBKayak, que esta vez se integra en el Campeonato de España de Ríos, con una participación prevista de unos 1.000 palistas federados de 70 clubes y quince autonomías, a los que hay que sumar otros 200 en las regatas escolar y popular.

La prueba será organizada por EL CORREO, con el asesoramiento de las federaciones vizcaína y vasca, el patrocinio de BBK y la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao, el Consorcio de Aguas y Toyota Japan Car. Si algo llama la atención de la cita es su carácter urbano, el corto espacio de tiempo en que se ha integrado en el calendario piragüista estatal y el hecho de que vaya a duplicar la participación de su primera edición, en 2017, superando además con amplitud el medio centenar de clubes que atrajo en 2018. La entrega de premios –8.500 euros en total–tendrá lugar en el Museo Marítimo yla encabezará el piragüista David Cal, quien con un oro en Atenas y cuatro platas en Atenas, Pekín (2) y Londres, es el deportista español más laureado en las olimpiadas.

«Cuando hace cuatro años Alfredo Sánchez (director comercial de EL CORREO) me comentó que quería organizar una de las pruebas más importantes de piragüismo en la Ría, una que también fuera de rango internacional, mi reacción fue sonreír», ha confesado Joseba Saies, presidente de la Federación Vasca. «Pensé que era una bilbainada, pero he de admitir que estaba equivocado», continuó. Y es que BBKayak ha llegado a 2019, no sólo con rango federativo, sino aproximándosen participación al Descenso del Sella, acontecimiento social que, después ocho décadas, congregó a 1.144 palistas el año pasado.

Lo cierto es que en Bilbao, a la vista de las inscripciones de los últimos días, no descartan alcanzar esa cifra. «Ya se han apuntado 900 federados», ha informado Adolfo López, presidente de la territorial vizcaína, que casi da por hecho el millar de inscritos, y quién sabe si más, pues el plazo de inscripción sigue abierto en www.bbkayak.eus. Y no se olvide que a ese grupo de competidores se añaden los doscientos palistas ya comprometidos en las regatas escolar y popular.

BBKayak ocupará la Ría bilbaína, entre el Arenal y Zorroza, desde primeras horas de la mañana hasta bien entrada la tarde. Los escolares empezarán las 9.45 horas en la recta del astillero Euskalduna; la prueba popularserá a mediodía, sobre un nuevo recorrido de 5,5 kilómetrosentre el puente de San Antón y el Museo Marítimo. La competición de federados será de 8 kilómetros, del Museo Marítimo al Ayuntamiento, ciaboga, vuelta al Museo y a Zorroza, ciaboga y final en el Museo. Se irá desarrollando con salidas sucesivas de palistas por categorías desde las 10.30 a las 18.30, hora en que los veteranos masculinos (55-59 años) cerrarán la jornada.

Bilbao tendrá que realizar un importante esfuerzo logístico para recibir a los palistas, ya que se estima que unos doscientos pasarán la noche anterior a la prueba en el polideportivo de Deusto, donde los competidores podrán ducharse y cambiarse después de las regatas. El día 7 de junio, Teledeporte tiene previsto emitir un resumen de ocho minutos. Y en el Museo Marítimo se podrá ver desde el 28 de mayo al 3 de junio la exposición 'Piragüismo con nombre de mujer'.