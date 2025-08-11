El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mañana saldrán a la venta las entradas para las finales europeas de rugby que se disputarán en San Mamés

La EPCR (European Proffesional Club Rugby) pondrá a disposición del público ofertas para ver los dos encuentros desde 135 euros

A. Mateos

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:18

Los aficionados al rugby pueden comprar desde mañana martes las entradas para presenciar las dos finales de la EPCR (European Proffesional Club Rugby) que se disputarán el próximo mes de mayo en San Mamés. La organización pondrá a la venta en su página web paquetes económicos con un precio de 135 y 165 euros para presenciar ambas finales.

Las entradas que saldrán a disposición del público serán limitadas y su cuantía variará en función de la ubicación del estadio. El resto de los tickets saldrán a la venta próximamente, según informa la Diputación de Bizkaia.

La final de la EPCR Challenge Cup se jugará el viernes 22 de mayo y la de la Investec Champions Cup tendrá lugar al día siguiente, sábado 23. Será la segunda vez que San Mamés acoja los dos grandes partidos de la temporada del rugby europeo. La primera fue en 2018 cuando el equipo británico Gloucester Rugby y el galés Cardiff Blues fueron los encargados de inaugurar aquellas finales para disputarse el título de la Challenge Cup. Por su parte, el Leinster Rugby y el Racing 92 jugaron la final de la Champions Cup. El Leinster y el Cardiff levantaron ambos trofeos.

