Lena Moreno logra el bronce y da a España su primera medalla en los Mundiales de taekwondo

España ya tiene su primera medalla en los Mundiales de taekwondo que se celebran en Wuxi (China). Lleva el nombre de Lena Moreno. La deportista ... alcarreña, de tan solo 19 años, conquistó este martes el bronce en la categoría de menos de 67 kilogramos, firmando una actuación que consolida su prometedora carrera y devuelve la ilusión a la delegación nacional.

Moreno, integrante del club Hankuk de San Sebastián de los Reyes -el mismo en el que entrena la subcampeona olímpica Adriana Cerezo-, superó en su camino al podio a rivales de alto nivel como la ucraniana Pavlenko (2-0), la azerbaiyana Khussainova (2-1) y la surcoreana Kwak (2-0). Solo la hispano-húngara Luana Marton, actual campeona olímpica, logró frenar su avance en semifinales con un 2-0.

La joven taekwondista, que ya había sido subcampeona de Europa sub-21 y medalla de plata en los World University Games de 2025, confirma con este resultado que su proyección no es casualidad. Su bronce supone, además, la primera presea para España en el campeonato y un nuevo impulso para el taekwondo nacional, que ha visto en ella a una heredera natural de grandes nombres como el de su propia madre, la ex olímpica Sonia Reyes.

🥉BRONCE MUNDIAL PARA LENA MORENO



🫂La española sucumbió ante la favorita, la húngara Luana Marton, a la que le reconoció la victoria#Wuxi2025WTC



🔴EN DIRECTO en Teledeporte y RTVE Play:

«Estoy muy feliz. Ha sido un campeonato durísimo y he intentado disfrutar cada combate», señaló tras subir al podio. Con madurez y ambición, Lena Moreno ya apunta a un nuevo objetivo: hacer un buen papel en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Mientras tanto, el otro representante español en la jornada, Joan Jorquera, se quedó a las puertas del podio al caer en cuartos ante el senegalés Faye.