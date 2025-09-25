Los kickboxers alaveses, listos para comenzar la temporada La primera cita será el 4 de octubre en Basauri y la segunda una semana después en la localidad francesa de Albi

Pablo Sanz Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:21

El kickboxing alavés está de vuelta con la celebración el primer fin de semana de octubre de una velada en el polideportivo Artunduaga de Basauri. La gala, organizada por la promotora BGS, contará con la presencia de Sergio 'Dinamita' Sánchez. El vitoriano, actual Campeón del Mundo WAKO-Pro en el peso de 70Kg, se enfrentará a Ayoub Joaou, competidor con grandes recursos técnicos afincado en Madrid.

Siguiendo con la línea de la promotora, en esta gala se diputarán el Titulo Nacional FEKM en el peso de 67 kg y el Titulo WAKO-Pro Mediterráneo en el peso de 62,2 kg. Ambos combates están pactados a cinco asaltos de 3 minutos en reglas de kickboxing-K1, y homologados por la FEKM y la WAKO-PRO. En la previa a la gala profesional, participarán los competidores amateurs del Dinamita Team Alex Mena y Anas Mchinou. Dos deportistas de gran proyección que ya han dejado su huella en otras veladas y que buscan seguir progresando en esta modalidad deportiva.

Asimismo, el sábado 11 de octubre Flavius Chiaburu y Pablo Saracibar competirán en la localidad francesa de Albi. El primero se enfrentará al luchador local Yoan Trille en el peso de 63Kg, mientras que el segundo hará lo propio en el peso de 72kg contra Jonathan Richard. Ambas peleas se disputarán bajo las reglas K1, supervisados por la Federación Francesa de Kickboxing y Muay Thai.