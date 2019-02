Juan Carlos Nájera abandona la Yukon Arctic Ultra El aventurero alavés se retiró de la prueba tras pedalear 200 kilómetros al sufrir una congelación de primer grado en sus manos GABRIEL CUESTA Miércoles, 6 febrero 2019, 09:18

No ha podido ser. El crudo invierno canadiense ha obligado a Juan Carlos Nájera a abandonar la Yukon Altric Ultra, una de las carreras más peligrosas del mundo que empezó el pasado domingo. El alavés de 56 años ha sufrido una congelación de primer grado en sus manos y no ha podido completar las trescientas millas (483 kilómetros) del recorrido desde Whitehorse hasta Pelly Crossing. Tiró la toalla tras conseguir pedalear 200 kilómetros y soportar tres duras jornadas invernales en las que se ha enfrentado al frío extremo y la nieve.

«Había pasado el checkpoint de Braeburn. Después tocaba una jornada larga y he visto que las cosas no iban bien. Me dolían los dedos y me costaba manipular la bicicleta», cuenta Nájera para EL CORREO. «Decidí que era más inteligente retroceder y solucionar una evacuación eficaz que seguir y agravar la situación». El aventurero alavés considera que «si hubiese continuado, habría obligado a la organización a efectuar un rescate en helicóptero».

Nájera era uno de los ochenta valientes todavía desafían al mercurio en un reto que propone tres distancias diferentes a recorrer en bicicleta, corriendo o con esquís. Su fat bike llevaba dos alforjas y varias bolsas de bikepacking repartidas en el cuadro central, manillar, horquilla y sillín. Una capacidad de setenta litros que, junto al peso de la bicicleta, suponía un lastre total de cincuenta kilogramos en su aventura.

También portaba ropa, un saco de dormir, una mochila de hidratación con tres termos para llevar bebida caliente, GPS, un foco y una Go Pro. Para conseguir la energía necesaria conectó una dinamo a la rueda delantera para un menor consumo de pilas. El problema es que nada es predecible en el Yukon, como ha comprobado Nájera en sus propias carnes.