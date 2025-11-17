Juan del Campo se queda fuera de los 30 mejores en su estreno en la Copa del Mundo El esquiador vizcaíno tiene este año en mente los Juegos Olímpicos de invierno en Cortina d'Ampezzo

Juanma Mallo Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:54 Comenta Compartir

Juan del Campo (Bilbao, 31 años) se quedó a más de un segundo de la segunda manga, de los 30 mejores, en su estreno esta temporada en la Copa del Mundo de eslálon, en Levi (Finlandia). El vizcaíno, con los esquíes de la marca Atomic, firmó un tiempo de 57,36, por el 56,28 que empleó en la primera bajada el suizo Daniel Yule. Un sabor amargo para Del Campo, cuyo compañero, Quim Salarich, tampoco accedió a la segunda ronda, al top-30; hizo 56,73.

3️⃣9️⃣ Quim Salarich

5️⃣1️⃣ Juan del Campo



Los dos españoles (@rfedinv) se quedan fuera del top-30 para la segunda manga del eslalon en Levi.#FISAlpine #WorldCupLevi pic.twitter.com/ETTswoGyE7 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) November 16, 2025

Esta temporada es especial para ambos. Los dos competidores españoles, el equipo A del esqui alpino en eslálon, están en la carrera por clasificarse para los Juegos de Iniverno, que se celebran en febrero en Cortina d'Ampezzo. Ese es el gran objetivo del curso para un Del Campo que ya sabe lo que es ser olímpico: participó en los de 2018 en Pieonchang, Corea del Sur. Fue el único vizcaíno en aquella cita.

En Finlandia, el triunfo fue para el brasileño Lucas Pinheiro Braathen, seguido por Clement Noel y por el local Eduard Hallberg.

Mientras tanto, Aingeru Garay, el esquiador de Galdakao, ha competido este fin de semana en dos pruebas de la Copa de Europa en Kaabdalis, en Suecia. El sábado terminó en el puesto 21, mientras que el domingo formó una meritoria octava posición.