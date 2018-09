Joseba Fernández: «El patrón de Zierbena sólo puede dar ese giro a babor intencionadamente» Joseba Fernández posa con sus remeros de Urdaibai en el puerto de Bermeo. / Maika Salguero Fernández no tiene duda de que los 'galipos' «vinieron a chocar las palas con nosotros para eliminar a un rival» y cree que el domingo estarán en la tanda de honor JULEN ENSUNZA Jueves, 6 septiembre 2018, 00:52

El técnico de Urdaibai sigue sin encontrar explicación a la sanción impuesta a su equipo tras el choque de palas con Zierbena en la primera jornada de la Bandera de La Concha. El pasaitarra considera que los árbitros tienen «gatillo rápido» cuando se encuentran en la bahía donostiarra «sin tener en cuenta la intencionalidad y las circunstancias». El preparador sanjuandarra, que está viviendo «unos momentos muy duros», reitera una y otra vez que la 'Bou Bizkaia' fue «injustamente castigada» porque «no abordó a nadie como dice el acta arbitral», sino que fueron los 'galipos' «los que vinieron a chocar palas con nosotros con la clara intención de eliminar a un rival».

- ¿Qué parte de culpa tuvo Urdaibai en el incidente?

- Culpa como tal ninguna. Podemos opinar sobre el riesgo que asumimos por ir en la calle cuatro con los precedentes existente en La Concha y el gatillo rápido que tienen los jueces en estos casos, pero nada más. Bermeo desarrolló la regata dentro de los cauces reglamentarios y con la única intención de marcar el mejor tiempo posible sin perjudicar a nadie. Los árbitros aplican el reglamento al pie de la letra y condenan a un equipo sin interpretar la situación, y eso no es justo.

- ¿No pecaron de temerarios tras lo acontecido en 2013 con Hondarribia?

- En el remo estas situaciones se dan infinidad de veces. No se puede demonizar el hecho de ocupar una calle que el rival deja libre. Porque no olvidemos que Urdaibai no entra allí cuando está Zierbena, sino que transitamos por allí todo el largo de vuelta porque ellos están en la cinco. Las circunstancias de regata ese día hacían que todas las traineras derivasen a estribor, hacia la cuatro, cinco, por donde también volvieron Santurtzi y Donostiarra.

- Conoce bien al patrón 'galipo', Borja Gómez, ya que coincidieron en Pedreña y vivieron una experiencia similar en 2005 que les dejó sin La Concha tras tocar remos con Orio. ¿Cree realmente que su maniobra fue intencionada?

- No hay otra explicación. Otra cosa es si fue decisión suya o se lo ordenó alguien. Es imposible que en una situación natural de regata haga eso. No hay más que ver el rumbo de las otras tres embarcaciones. Sólo intencionadamente puede dar ese giro a babor.

- Zunzunegui sostiene que de no hacerlo hubieran chocado con la isla.

- Esa teoría se desmonta fácil. Donostiarra iba más a estribor aún y no realizó ninguna maniobra ni chocó con la isla y si alguien conoce la bahía son ellos. Vamos a ver, desde donde terminan los límites de la cuatro hay más de calle y media hasta la isla.

- ¿Los jueces podían haber hecho algo más por evitar el percance?

- El árbitro encargado de las calles tres y cuatro considera que tiene la situación controlada, y al ver que no hay peligro porque hay espacio suficiente entre ambos botes y puede perjudicar a Santurtzi -viene unos metros más detrás- se coloca fuera del campo de regatas, a estribor. Pero la situación le sorprende porque hay un cambio brusco de rumbo de Zierbena y cuando le dan el aviso a nuestro patrón es casi a la par del contacto y se ve que tiramos a babor. Urdaibai no aborda a nadie es Zierbena la que lo hace. Ni siquiera nos sacan la bandera azul de advertencia.

- El preparador de Zierbena dice que hay un entrenador que no sabe aguantar la presión y que siempre hay lío con los mismos, en referencia a usted y Bermeo.

- Lo cierto es que en 14 años como entrenador no me ha ido mal y la única presión que siento es la relacionada con la ilusión por ganar y de hacerlo bien con mi equipo. Si no fuese así no estaría en un club del potencial de Urdaibai con el que ya hemos llegado a un acuerdo para continuar otro año más. Pero bueno, yo respeto todas las opiniones igual que respeto a Zierbena donde hay varios remeros a los que tuve en juveniles conmigo en Castro y que son grandes deportistas.

- Han presentado ya la reclamación en Donostia Kultura, ¿qué posibilidades ve de que prospere y estén el domingo en la tanda de honor?

- El recurso es inapelable. Todo lo que aportamos -datos del GPS, vídeos, audio, informe pericial...- es lo suficientemente contundente para demostrar que Urdaibai cumplió al 100% con el reglamento. Hay imágenes en las que se demuestra que el árbitro llega tarde, se aprecia también a tres traineras -Urdaibai, Santurtzi y Donostiarra- enfiladas a meta y una, Zierbena, con la proa hacia el Aquarium, así como los datos que confirman el giro brusco de colisión que realizó para volver después a la calle cinco. Queda claro que nosotros no abordamos a nadie fue Zierbena la que vino a por nosotros.

- Preparar la segunda jornada en esta tesitura no habrá sido fácil.

- Es muy duro porque tengo que dedicarle horas a un tema extradeportivo y no a lo que es verdaderamente mi labor, y eso me está pasando factura. Pero el apoyo del pueblo de Bermeo está siendo clave.

- ¿Cómo está la cuadrilla?

- Mentalizada para salir a darlo todo y ganar el domingo. Lo necesitamos.

- Se ha especulado mucho sobre qué hará Urdaibai si el Comité de Competición no atienden su demanda: acudir a la justicia ordinaria, no remar….

- No contemplamos otra opción que disputar la tanda de honor. Cualquier otra cosa sería injusta.

- Los ánimos están muy calientes entre la afición azulona ¿qué mensaje les mandaría?

- Que tomen ejemplo del equipo, del modo ejemplar en el que se comportó después del atropello del otro día. Tenemos una plantilla noble, trabajadora y que ha demostrado que sabe comportarse cuando vienen mal dadas. Y la afición, igual.