Jesús Gómez, campeón de España cuatro años después de tomarse en serio el atletismo

Llegó a Antequera con tres mínimas para el Europeo de Glasgow en el bolsillo, pero decició apostar fuerte y jugársela en la prueba que más le gusta, el 1.500. Toda una demostración de confianza porque en la línea de salida de la final se encontraron siete atletas con la marca necesaria para ir a Escocia. Siete para tres plazas. Pero Jesús Gómez (Castellanos de Castro, Burgos) no dudó, y en la final más rápida de la distancia en los campeonatos de España bajo techo sentenció la prueba en las dos últimas vueltas. Un título indoor que une al que logró el pasado verano y que le confirma como el nuevo líder de la prueba reina del mediofondo. Y sobre todo, como un atleta todavía por descubrir, porque lo más llamativo de la biografía de Jesús Gómez es que apenas lleva cuatro temporadas dedicándose en serio a esto del atletismo.

En concreto, su primera carrera federada que aparece en la base de datos de la RFEA data de julio de 2014, en un control en Soria donde corrió el 1.500 en 3.55.16. En 2015 y sin entrenador fue capaz de hacer 1.46.83 en el 800 del mitin de Madrid, en 2017 rompió la barrera del 1.46 (1.45.67), el pasado año corrió en 3.38.63 el 1.500 del mitin de Oordengem y ganó el campeonato de España de Getafe, y en esta campaña de pista cubierta, además de las mínimas en 800 y 1.500, logró la de 3.000 al correr en 7.48.76.

«Si me lo dicen hace cuatro años no me lo hubiera creído», ríe el atleta burgalés al otro lado del teléfono. A sus 27 años (cumple 28 en abril) ha llegado a la élite del atletismo nacional de golpe, con una trayectoria tan fulgurante respecto a la evolución natural de un atleta que todavía le genera dudas sobre su techo y sus posibilidades. «Las categorías inferiores me las salté», vuelve a reir Jesús. «Empecé directamente en senior. No pienso en lo que podría haber sido si hubiera empezado antes, no soy de los que pierde el tiempo en ese sentido. Empecé cuando empecé y ahora me voy descubriendo poco a poco, estoy en ello, pero lo más importante son las ganas de dedicarme a ésto», ratifica el mediofondista castellano.

Porque la relación con el atletismo del ahora campeón de España se había limitado a «correr con el cole y el instituto dos o tres carreras al año, pero nunca me dio por entrenar». Y ver las evoluciones de su admirado Juan Carlos Higuero en las grandes citas internacionales a través de la televisión. Su vida estaba centrada en los estudios y en el campo, ya que Jesús Gómez procede de familia de agricultores –se dedican al cereal de secano–.

Técnico superior de Fabricación Mecánica, echa siempre que puede una mano en el campo, aunque hoy en día el atletismo le quita casi todo su tiempo. Pero sus conocimientos, su procedencia, le han llevado a establecer paralelismos entre el campo y el atletismo. «Se puede asemejar porque tienes que entrenar y cuidar las plantas para coger los resultados al final. No siempre salen, pero está claro que si no siembras no recoges, así que hay que estar siempre al pie del cañón y tener paciencia», receta Jesús Gómez.

De las populares a la élite

Establecido en Burgos, el atleta castellano empezó a aficionarse a las carreras populares. El paso previo a la élite. «Recuerdo que una vez fui a Atapuerca y me encantó. Dije 'yo tengo que correr', y eso me fue animando. Me dediqué más en serio con un par de amigos, sin entrenador, empecé a mejorar y ya entonces me puse en manos de Benjamín». Mejorar se refiere a hacer 1.46.83 en el 800, y por Benjamín a su actual entrenador, Benjamín Álvarez. «Está siempre ahí, estoy muy contento con él, conoce al atleta perfectamente y nos entendemos muy bien. Tenemos un grupo que no es numeroso, pero todos rendimos bien y es mérito suyo», reconoce Jesús, que esta temporada invernal ha vuelto a dar un salto de calidad muy importante en cuanto a marcas, y también en rendimiento en diferentes distancias. El burgalés estuvo concentrado en Sierra Nevada y después con la selección española en Sudáfrica, «y me ha venido muy bien para mi rendimiento», afirma.

Sus datos Nombre. Jesús Gómez Santiago (24-4-1991), Burgos. Club y entrenador. Pertenece al Nike Running, y entrena con Benjamín Álvarez en Burgos. Palmarés y mejores marcas. Fue campeón de España al aire libre el pasado verano en Getafe, y ha vuelto a ganar el título el domingo en Antequera, en pista cubierta. Tiene 1.45.67 en 800 metros, 3.38.63 en 1.500 y 7.48.76 en 3.000 metros.

Y vuelve a usar una expresión conocida para explicar sus resultados. «Estoy descubriendo situaciones nuevas, porque este invierno he corrido un 3.000, donde hice 7.48, y a medida que iba corriendo iba viendo si era capaz o no de hacer la mínima. Estoy todavía experimentando sensaciones», explica. Y aunque es capaz de correr desde los 800 metros hasta los 3.000, lo que le da un abanico de posibilidades muy interesante, Gómez tiene claro que «en el 1.500 estoy cómodo y ahí seguiré».

Otra de las cosas que llama la atención es su confianza pese a ser un recién llegado en comparación con la mayoría de sus rivales. «Está claro que miedo no puedes tener, cuando salimos a una pista yo no me presiono. De hecho, antes de Antequera pensaba que si en todas las pruebas había competido bien, por qué en el de España lo iba a hacer mal. Es cierto que a ciertos niveles te presionas porque puedes ganar una beca o revalidar un título, pero me meto en la pista y se me olvida todo».

Y lo cierto es que algo de presión tiene, porque en su nueva vida de atleta, la apuesta es importante. «Sabemos que el tema económico no es lo de hace unos años. Soy campeón de España y no tengo beca, pero lo que me lleva a seguir es la ilusión por mejorar. He dejado cosas de lado por el atletismo, pero tengo mucha ilusión en seguir y ver hasta dónde llego». De momento, su nuevo reto se llama Europeo de Glasgow, a donde acude dispuesto a dar el máximo y emular los éxitos de su admirado Juan Carlos Higuero. «Aquí en Burgos ya me ven como su sucesor, pero creo que son palabras mayores», admite con modestia el nuevo rey del 1.500 español.