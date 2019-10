Javier Fernández trae a Bilbao su gran espectáculo 'Revolution on ice' Javier Fernández ha presentado este martes su espectáculo en Bilbao. / Borja Agudo El dos veces campeón del mundo de patinaje y siete veces de Europa estará en Miribilla el 14 de diciembre para presentar un proyecto que fusiona deporte y música y que contará con la cantante Vanessa Martín IGOR BARCIA BILBAO Martes, 15 octubre 2019, 13:49

Javier Fernández, doble campeón mundial y medallista olímpico, dará una alegría a los aficionados al patinaje sobre hielo y traerá a Bilbao su espectáculo 'Revolution on Ice'. Será el 14 de diciembre a las 19.30 horas en el Bilbao Arena, cuando el dos veces campeón del mundo y siete veces de Europa presente un show que es una fusión revolucionaria entre patinaje artístico y música en vivo, centrada este año en el mundo onírico de patinador, donde los sueños se hacen realidad. El año pasado, en su primera edición, hasta 60.000 acudieron a verlo en la gira que ahora en su segundo año recala en la capital vizcaína.

Hasta 300 personas forman parte de un espectáculo que llega a Bilbao de la mano de Innevento y que contará con la actuación especial de la cantante malagueña Vanesa Martín. Así lo han explicado esta mañana el propio patinador madrileño, el concejal de Desarrollo económico del Ayuntamiento, Xabier Ochandiano, y el promotor del espectáculo Jesús Rodríguez. «Es un proyecto personal y familiar que empezamos hace tres años y en el que hemos puesto mucho esfuerzo e ilusión para que la gente vea algo que no ha visto en la vida», ha resumido Javier Fernández.

'Revolution on ice' vio la luz en 2016, cuando el patinador afrontaba la recta final de su carrera deportiva, y desde entonces está volcado junto a su equipo de trabajo en un evento «único donde patinaje artístico y música en vivo se fusionan de un modo revolucionario». Este apartado de la música tiene un gran peso en el espectáculo –el director musical es Carlos Jean–, ya que se trata del hilo conductor para que el público sienta de un modo especial lo que está pasando en la pista de hielo. «Es un espectáculo que no deja indiferente a nadie. Es una gran responsabilidad porque el estandar de calidad de Javier Fernández es muy alto, no le valía cualquier cosa para impulsar este proyecto, así que debía de ser el mejor del mundo. 60.000 personas así lo respaldaron el pasado año, y el reto es seguir creciendo tanto en patinaje como en música», ha declarado Jesús Rodríguez.

Tras agradecer Xabier Ochandiano el hecho de que la gira de este año recale en Bilbao y animar al público a acudir a presenciarlo, Javier Fernández ha continuado desgranando elementos de lo que supone 'Revolution on ice'. «Queremos que la gente que acuda disfrute del patinaje y de la música. Interactuamos con la música y con la gente, para que se sienta parte del espectáculo. Toman parte patinadores de todo el mundo para lograr que sea un éxito. El objetivo, como decía antes, es que los aficionados experimenten uno de los mayores espectáculos que hayan visto nunca y que vayan a ver», ha admitido.

Se trata de un proyecto impulsado por el propio patinador para seguir impulsando un deporte que en España ha crecido con sus logros, y tal y como ha señalado, «una gran parte de mi vida está en el espectáculo. Es esencia de mi vida, el esfuerzo que conlleva trabajar en algo que te propones y tratar de lograrlo». «Es la historia de un niño con la cabeza llena de pájaros que se atreve a soñar que un día será campeón del mundo, pero no solo vale con soñar, sino que conlleva un sacrificio y una serie de valores para lograrlo», ha añadido el promotor del show.

Otra de las novedades de esta edición es la causa solidaria que Javier Fernández ha elegido: el apoyo al deporte inclusivo. Así que la Fundación También recibirá un euro de cada entrada para promover el deporte entre las personas con discapacidad. Las entradas ya están a la venta en El Corte Inglés y en la web revolutiononice.com.