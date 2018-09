Iker Zabala: «No hemos sido capaces de gobernar la ansiedad» El técnico de Santurtzi reconoce que el equipo todavía está «un poco verde para competir contra las mejores, pero nada ni nadie nos va a amargar la fiesta de hoy» JUAN PABLO MARTÍN Domingo, 9 septiembre 2018, 16:22

La valoración de la Bandera de La Concha fue buena para el técnico de Santurtzi, Iker Zabala, aunque no terminó nada satisfecho del trabajo realizado por sus hombres la segunda jornada. «Te generas grandes expectativas y era la peor mar para nosotros. Todavía somos un equipo que está un poco verde para competir contra las mejores, pero nada ni nadie nos va a amargar la fiesta de hoy», ha recalcado.

A pesar de que tuvieron una buena salida, las sensaciones no fueron buenas. «En cuanto hemos salido un poco de la isla hacia afuera estaba muy complicado. Hemos empezado a tropezar palas, a correr y a cortar, había mucho nerviosismo en la embarcación y no hemos sido capaces de gobernar toda esa ansiedad», ha resumido. «Cuando te ves detrás, la pelea ya no es con el rival sino contigo mismo y ha sido un no disfrutar hasta la meta», ha añadido.

Sin embargo, Zabala dijo a sus hombres que tenían que llegar a tierra con una sonrisa porque el número de aficionados de Santurtzi que se habían desplazado hasta San Sebastián era muy importante. «Hemos levantado un poco la afición en el pueblo», ha destacado. Como deportista estaba «dolido por dentro» al comprobar que no habían podido firmar la prueba que esperaban , pero a la vez «satisfecho porque estamos haciendo una temporada muy bonita», ha añadido.

Sin embargo, Zabala ha considerado que tienen que seguir por este camino. «En el deporte es 'fácil' llegar, pero nos queda un peldaño para meternos en la pelea por las banderas. La trayectoria de la categoría senior es intachable, pero no nos queda otra que seguir porque no sabemos dónde está el límite de la 'Sotera'», ha dicho.

El patrón de Santurtzi, Asier Zurinaga, ha destacado que tendrán que aceptar el sexto puesto logrado «como bueno y justo». Ha reconocido que en esta ocasión no tuvieron «el brillo de la semana pasada. Nos ha costado coger la remada, seguramente por la ganas de pelear por estar en la cabeza de la tanda de honor. Enseguida nos hemos quedado atrás y nos han entrado un poco las prisas», ha apuntado.

Ha calificado como «bonito» el colorido que ha puesto la afición santurtziarra que se ha desplazado a San Sebastián en once autobuses y coches particulares. «Después de tantos años los aficionados tenían ganas de remo de calidad. En ese sentido estamos muy agradecidos y que siga. Lo que hay que hacer es cuidarlo mucho desde el club, y que esta llama coja más fuerzas», ha concluido.