«No hay nada igual en el mundo del golf que la Ryder» Emocionante abrazo de Rahm y su amama Miren tras la victoria sobre Tiger Woods en la Ryder Cup. / AFP El golfista vizcaíno actualiza su blog y rememora su partido contra Woods JOSÉ MANUEL CORTIZAS Viernes, 2 noviembre 2018, 00:35

Sólo ha pasado un mes desde aquella eclosión en Le Golf National. La victoria de Jon Rahm sobre Tiger Woods procuró a Europa el punto con el que detuvo la hemorragia matinal en el inicio de los partidos individuales. Y sirvió al de Barrika para sentirse útil al equipo, una idea esquiva que le llevó por la calle de la amargura durante las jornadas previas tras perder junto a Justin Rose e Ian Poulter en el formato 'Fourballs'. Reposadas las sensaciones, el jugador vizcaíno las reedita y explica en una entrada en su blog personal. «Es imposible prepararse emocionalmente para tu primera Ryder Cup. Me di cuenta nada más poner el pie en París. No hay nada igual en el mundo del golf».

Así arranca sus recuerdos, en los que destaca que por mucha imaginación que se tenga, «al final no tiene nada que ver con lo que vives una vez estás dentro. No hay manera de estar listo para ese tee del hoyo 1 hasta que no lo sientes en tus carnes. Juegas para ti y para mucha gente. Es un instante único».

En el repaso a la experiencia más potente a la que se ha enfrentado como deportista, Jon Rahm se detiene para compartir lo vivido en el partido contra su ídolo, Tiger Woods. Fue emotivo desde el instante en que se enteró del cruce. «Cogí el papel y leí despacio: Rory con Justin Thomas, Casey con Koepka, Rose con Simpson y… ahí estaba yo: Jon contra TW. Lo primero que dije fue: me toca con un Tiger que acaba de ganar un torneo, que jugando solo lo va a hacer muy bien, que aún no ha ganado en esta Ryder y que va a salir a tope… Sinceramente, entré un poco en pánico».

Mucho trabajo mental en la previa. Y mucha ayuda. «Jamás olvidaré lo que me dijo Tommy Fleetwood: 'Lo primero que tienes que recordar es que ahora mismo tú eres mejor jugador que él'. Decidí no mirar a Tiger. Era como una mancha azul». Y antes el capitán Bjorn le recordó que la esencia de Woods pasa muchas veces en no fallar y aprovechar los errores del rival.

Panorama inquietante

Arrancó el duelo y Rahm clavó el primer birdie en el 1. «Me dio ventaja. Le puse mucha presión y él falló algunas calles. Tiger estuvo espectacular en los greenes. Metió mogollón de putts y fue la clave para que el partido se alargara». Pero no todo iba a ser un camino despejado hacia el soñado triunfo. «En el hoyo 16 fallé un putt de un metro para par y Tiger se puso uno abajo y dos hoyos por jugar. Me dio un bajón de cuidado. Aún no habíamos ganado ningún punto completo y todo estaba en manos de un novato, que nunca antes había jugado con Tiger. El panorama era bastante inquietante. No sabía dónde meterme».

Pero buscó la salida. «Quería concentrarme sólo en mi golpe y tomé la decisión de no mirar la salida de Tiger Woods. Me metí en una burbuja, estaba yo solo, con mi bola, mi driver y la calle del hoyo 17 por delante. No fui a darle fuerte a conciencia, pero la bola salió como un cohete, muy recta y abriendo un poco. No esperaba hacer 370 yardas Después, vi que Tiger no estaba en calle y ya sabía que desde el rough no la podía poner en green. Otra vez me tenía que centrar en mi golpe». El resto ya lo saben y sólo de recordarlo el de Barrika se sigue emocionando.