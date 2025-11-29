La historia del vizcaíno Mikel Erdozain, nadador paralímpico: «Ya me he perdido un poco con los récords» El de Leioa, de 23 años, es una referencia en la piscina en S2: «Ir a los Juegos de París fue increíble»

Primero utilizaba chaleco. Luego manguitos. Y años después tiene récords nacionales, es finalista en campeonatos mundiales y en París 2024 se estrenó en los Juegos Paralímpicos. Mikel Erdozain (Leioa, 2002) no flotaba a consecuencia de la parálisis cerebral ocasionada por la falta de oxígeno por una vuelta del cordón umbilical durante el parto. Nació con tetraparesia espástica distónica y discinesia, movimientos involuntarios de las extremidades, el tronco o la cara. El vizcaíno es hoy es uno de los más rápidos del mundo en la categoría S2, correspondiente a los deportistas con mayor afectación física. Tiene un 75% de discapacidad.

Erdozain fue este viernes uno de los ponentes del V Foro 'Tejiendo redes para la inclusión a través de la actividad física y el deporte' organizado por GaituzSport, fundación que lleva una década desarrollando programas dirigidos a personas con discapacidad. Tras su intervención atiende a EL CORREO para contar su historia. «En casa jugaba con mi aita, mi ama y mi hermano mayor. Me ponía de rodillas. Y en el cole una vez el profesor de Educación Física propuso hacer una carrera de rodillas. Les di una paliza a todos», cuenta entre risas para recordar una infancia y juventud en la que afrontó momentos duros. «En el patio me ayudaban, incluso a veces me ponía de portero. Pero cuando nos íbamos a casa y nos hacíamos mayores quedaban ellos, no me invitaban a los cumpleaños... Estaba un poco solo», recuerda.

El deporte fue la solución para hacer frente a la adversidad y reivindicar la diversidad. «Además de nadar he hecho de todo: bici, tenis de mesa, escalada en rocódromo, ajedrez –fue campeón de Euskadi por equipos–, surf, y boccia«, modalidad en la que fue oro en el campeonato de España en juveniles. Gracias al actor y rapero 'El Langui' la boccia se ha dado más a conocer. «Es bueno que alguien famoso le dé visibilidad porque igual personas con discapacidad no sabían que existían e incluso las más afectadas pueden jugar», explica Erdozain, que cuando la agenda se lo permite acude con la selección de este deporte.

Al agua llegó de la mano de Natalia Folgado, su entrenadora desde que el deportista vizcaíno se lanzó a la piscina a los diez años. El de la Margen Derecha, que en su primer año como internacional logró la mejor recompensa posible, es miembro del Erandio Baitan. «Empecé a hacer buenos tiempos, y en mayo de 2024 me dieron una invitación para el campeonato de Europa en Madeira (Portugal). Quedé quinto en 50 y 100 metros espalda y sexto en los 200 libres. Al mes siguiente me llamó la seleccionadora –María Folgado, hermana de Natalia– y me dijeron que iba a los Juegos. No me lo creía. Era imposible», rememora con una gran sonrisa. En septiembre, a París: «Fue espectacular, un sueño cumplido. Ver el Défense Arena lleno era alucinante. Yo sabía que al ser la primera vez no iba a llegar muy lejos». Su mejor resultado fue el décimo puesto en los 50 espalda, convertido después en noveno por el positivo de un rival.

Oposiciones

En febrero de este año batió por tercera vez consecutiva su propio récord nacional de los 200 libres. «Mira, ya me he perdido un poco con los récords, ja, ja, ja, pero tengo los de 100 y 200 en espalda y libres», dice Erdozain con orgullo y naturalidad. «¿Ir a Los Ángeles en 2028? Buah, queda mucho. Además, nunca he ido a Estados Unidos. Sería la leche. Los Juegos siempre están ahí, pero de momento hay que pensar en el presente y entrenar duro. El año que viene será el Europeo, vamos a intentar ir», confía el de Leioa. El torneo se celebrará en España, con sede todavía por anunciarse.

Con el sueño americano en el horizonte, Erdozain entrena a diario por las tardes. Las pasa entre la piscina, el gimnasio y sesiones de fisioterapia para mejorar su movilidad. Por la mañana prepara unas oposiciones. Se sacó el Grado Superior de Administración y Documentación Sanitaria, «aunque todavía no salen y mientras me preparo otras».