Hermosas tablas en el primer duelo entre Bielsa y Karanka El empate del Leeds United con el Nottingham Forest sugiere que los dos equipos disputarán las plazas de ascenso a la Premier IÑIGO GURRUCHAGA Leeds Domingo, 28 octubre 2018, 19:23

Dos clubes en cuyo palmarés hay ligas inglesas y éxitos europeos, dos aficiones que ocupan 30.000 asientos en la noche de un miércoles para ver a su equipo jugar contra el colista, dos ciudades resentidas por el dinero fácil y la política de Londres, y su resultado deportivo, que solo megaclubes de la capital o billonarios de Mánchester o Liverpool compiten por una gloria empaquetada para la televisión.

Ningún club provinciano ha ganado la máxima competición europea desde que el Forest la ganó, dos veces. El Leeds United fue finalista de la Copa de Europa, se llevó a casa una Copa de Ferias. Aquellos éxitos los ubicaron como encarnación de los dos bandos en los que supuestamente se divide el fútbol, el del juego bonito (el Forest de Brian Clough) y el de los resultados (el Leeds de Don Revie).

El pleito entre Clough y Revie ha sido contado mil veces, tantas como el de Pep Guardiola y Jose Mourinho. Mientras su City y su United de Mánchester se disputan la Premier, Marcelo Bielsa, identificado por el catalán como autor de doctrinas proféticas, dirige ahora al Leeds, y se enfrentaba el sábado al Forest de Aitor Karanka, colaborador y amigo del portugués.

«Fue un partido hermoso», según el argentino. Lo fue desde luego por el ambiente en un estadio de Elland Road lleno, por la pasión coral de la grada y por el epílogo teatral en los banquillos. Bielsa y sus tres asistentes ofrecieron, en los últimos minutos, una comedia de locos en el rectángulo sin muros de la zona de entrenadores. Karanka, trajeado, los vio con las manos en sus bolsillos.

Pero Bielsa se refería al juego, el que un hincha del Leeds describía, en la parada del autobús 51 de camino al estadio, como 'bello de ver' desde que se hizo cargo del club y un cronista jubilado del 'Yorkshire Post' evaluaba como 'un buen partido de fútbol', que los seguidores del líder vivieron con ansiedad desde que un nuevo despiste en un córner permitió al Forest marcar en el minuto 11.

El juego tan intenso, estrangulador del rival y variado en ataque de Bielsa ha encantado en partidos del Championship, pero el Leeds, que ha perdido dos por sus propios fallos más que por méritos de los rivales, ha saboreado la hermosura amarga de no batir en su casa a dos grandes defensas, la del Middlesbrough y la del Forest, montadas por especialistas, Tony Pulis y Karanka.

El desenlace, 1-1, no fue un resultado justo, según Bielsa, porque «los argumentos que se consideran para opinar sobre la justicia»- correr, tener el balón y ocasiones de gol, atacar,...- »los resolvimos a nuestro favor». El vitoriano prefirió evitar el riesgo de ser sancionado por expresar su opinión sincera sobre el arbitraje, que fue casero en otros lances y dio el empate en un gol con mano voluntaria.

El fútbol imperfecto de los jugadores de segunda produce pases demasiado cortos o largos, salidas muy lentas desde atrás, torpezas en el entendimiento del espacio o de los movimientos para evitar el fuera de juego. Pero Pablo Hernández no es el único del Leeds con clase y el argelino Adiène Guedioura tuvo fases en el corazón del Forest con aroma de división superior.

Sellos

Hay buenos jugadores y otros regulares, pero los dos equipos tienen el sello de sus entrenadores para montar pautas de juego. «¿Cómo es posible que no se lo llevase algún equipo de la Premier?», se preguntaba un portero de grada, asombrado de que Bielsa haya dado este aire al Leeds con un once de la mala temporada anterior. Karanka ha armado el suyo con 16 jugadores nuevos.

El excentral del Athletic ha sumado ocho empates y está a dos puntos de la sexta plaza que permite disputar el ascenso. Explicaba después que el número de partidos en esta división impide trabajar tácticamente. Tras jugar el miércoles, solo pudo utilizar vídeos para preparar este partido. Su defensa dinámica, con dos líneas apretadas en el repliegue y apoyos disciplinados para impedir combinaciones a partir de la línea central, ahogó el ataque del Leeds salvo en la fase final.

La admiración por el exentrenador del Athletic- 'una personalidad extraordinaria', en palabras de Karanka- se explica por su revolución en el minuto 65. Utilizó los dos cambios que le quedaban, quitó a un joven lateral, que había salido por lesión del titular, retrocedió a un extremo a la defensa, cambió de lado a los laterales, sustituyó al centrocampista defensivo por un extremo, movió allí a otro centrocampista más ofensivo… Y el Leeds agobió el área rival hasta el 95.

Aitor Karanka ascendió al Middlesbrough a la Premier y la hinchada del Forest canta ahora su nombre de regreso a casa, convencida de que está guiando al equipo hacia la categoría que no visita desde el descenso provocado por la última versión de Clough. La aventura inglesa de Bielsa no es menor y, aunque el empate le deja segundo, no todos confían.

Norman Hunter, defensa central de Revie y suplente de la Inglaterra campeona del mundo en 1966- 'muerdepiernas', lo llamaban- vio el partido con recelo. «¡Más rápido!', exigía. '¡Cambia a la otra banda!', poco después. Al final de la primera parte, cuando el orden del Forest parecía indestructible, se fue a tomar un té y dijo '¡tippi, tappi!', para que lo oyéramos todos, como si fuese otro nombre del Anticristo.