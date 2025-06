Guillermo Guinea deja buenas sensaciones en el Campeonato de España de natación adaptada

Pablo Sanz Lunes, 16 de junio 2025, 18:31 Comenta Compartir

Guillermo Guinea sigue sumando hitos y experiencia a su trayectoria deportiva. El nadador vitoriano disputó este pasado fin de semana los Campeonatos de España de natación adaptada que se celebraron en el complejo de piscinas Stadium Casablanca de Zaragoza.

El deportista de Zuzenak se lanzó al agua y no lo hizo mal. La primera prueba en la que pudo demostrar sus dotes fueron los 200 libres, en la que marcó un tiempo final de 2.39.00. «Me he quedado sin fuerzas al final y he llegado muy cansado«, lamentó Guinea. A continuación, y con los nervios más templados, el alavés disputó la prueba de los 50 libres en los que logró una marca de 31.00. »He estado muy cerca de mi mejor tiempo, con el hándicap de que estoy acostumbrado a nadar en piscina corta y aquí me he encontrado con una larga«, reseñó.

En la jornada dominical, Guinea nadó los 100 libres, la última de las pruebas que le quedaba, en la que consiguió un crono de 1.37.00. «Me he sentido muy cómodo y he podido marcar los tiempos en los que estoy nadando», indicó feliz. De este modo el nadador vitoriano se marcha de sus primeros campeonatos nacionales con todos los objetivos cumplidos. «Me marcho muy contento con todo lo vivido, trabajado y demostrado», sentenció.

