La gran prueba de fuego de Lejarraga

Kerman Lejarraga pone esta noche en juego su cinturón europeo welter ante el ruso Avanesyan. Pero no es una pelea más en su hoja de servicios. Trasciende incluso por encima del título que espera retener. Está ante una prueba de fuego. Repite que no le debe nada a nadie, pero está inmerso en un negocio cuya maquinaria no se detiene en cuanto empieza a facturar. Es un deportista de élite y a la vez un producto. Y como tal será asimilado cuando, ojalá, enfile de nuevo la travesía del Atlántico ya no para probar fortuna en Estados Unidos sino para buscar una corona planetaria.

El aspecto físico de David Avanesyan es el de un aspirante a todo. / pankra nieto

No hay que correr y esta noche va a tener que emplearse a fondo frente a un aspirante ruso que retroalimenta su ambición con el recuerdo de cuando fue campeón del mundo. «Es un profesional, un deportista nato. Son gente 'top'», reconoce Txutxi del Valle, el preparador que ha ido modelando al 'Revólver' de Morga hasta el resultado actual: un púgil con puños de hormigón, ejemplar en el sacrificio, más completo como peleador. Y también un producto que conecta con el público. Habrá en esta reunión más de 8.000 aficionados aullando junto al vizcaíno. Su empatía, pese a tratarse de un tímido de manual es feroz. Existe esa conexión, la famosa química, una red de conectores invisibles que hacen de cada una de sus actuaciones un show real, sin brillos superfluos. Lo que se ve es lo que hay. Mucho.

Sin sorpresas ayer en un abarrotado Auditorium Gran Bilbao, en el hotel homónimo desde el que se divisa el escenario del choque de trenes de esta velada. Cita con la báscula sin sorpresas desagradables. Los dos rivales con los deberes igual de hechos. 66,400, ambos, doscientos gramos por debajo del límite de la división. Nadie desconfiaba del ruso de ascendencia armenia, pero casos como el de Frankie Gavin, cuando despreció las reglas del juego viniendo sobrado de peso a casa del campeón, hacen mucho daño y ponen al personal con las orejas para arriba. De hecho, todo el elenco se portó bien salvo Edwin Téllez, rival de Salvi Jiménez, al que tocó bajar contra el reloj el kilo que le sobraba.

Porter o Thurman

La excitante jornada de ayer, como todas las vísperas de un gran título en juego, incluyó una guinda para Lejarraga al ser informado por la EBU como candidato a mejor boxeador del continente en 2018. Los otros candidatos son el ligero belga Francesco Patera, el supermedio con pasaporte alemán Robin Krasniqi, y el peso medio polaco Kamil Szemereta. La decisión será dada a conocer el 30 de mayo en la Convención anual de la Federación Europea en Croacia.