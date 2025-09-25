Fundación Vital Zuzenak abre la temporada con derbi ante Salto Bera Bera

Fundación Vital Zuzenak se vuelve a poner la camiseta de juego. Con el verano ya terminado y la pretemporada en marcha el equipo vitoriano disputará ... este próximo sábado en el polideportivo de Ariznabarra la XXX edición del Trofeo Víctor Val. Un acontecimiento que abre una nueva temporada de emociones, ilusión y crecimiento, con el salto al primer equipo de Irene Basoco, Paulino Abena, Dani Suárez, Santi Bedoya y Xabi Twum.

🏀🔥 𝑫𝒆𝒏𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒅𝒊𝒓𝒂𝒌𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒕 𝒈𝒂𝒖𝒅𝒆❗

Presentamos con orgullo a los guerrero/as que lo darán todo en la pista ♿💪



💥 𝟯,𝟮,𝟭 𝗭𝗨𝗭𝗘𝗡𝗔𝗞❗#SomosZuzenak #ZuzenakGara 🟣🟠 pic.twitter.com/jfUSwypNux — Club Zuzenak (@zuzenakclub) September 11, 2025

El acto contará con dos derbis para abrir el calendario de partidos oficiales. Los primeros en saltar a la cancha (16:30 horas) serán los chicos y chicas del Zuzenak B, reeditando las dos pasadas finales de la Liga Norte ante Fundación Bilbao BSR. Un duelo cargado de calidad y altas dosis de emoción que mostrarán lo mejor de los chicos y chicas de Santi Pablos e Iñaki Ibarrieta. A continuación, será el turno del primer equipo, que saltará a pista inmediatamente después (19:00 horas) para enfrentarse al Salto Bera Bera. «Es un partido siempre especial, con muchos reencuentros y buen ambiente, pero que como vimos la pasada temporada hay que poner un punto más de energía para poder llevárnoslo», ha indicado en la previa Alejandro Albaina, técnico del primer equipo.

Además, el preparador vitoriano espera ver «un equipo muy dinámico y veloz en pista». «Con la entrada de los nuevos canteranos, sumado al fichaje de Mario García, vamos a tener un juego muy ordenado y siempre buscando ese pase extra en ataque junto a la necesaria intensidad defensiva. Quiero que este choque nos sirva para coger sensaciones y asentar conceptos de cara al inicio de temporada ante el Valencia», ha remarcado Albaina.