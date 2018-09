La FedEx Cup cambia de formato East Lake, listo para el Tour Championship Futuras apuestas y audiencias desembocan en una millonada para los mejores del Circuito Americano JOSÉ MANUEL CORTIZAS Enviado especial. Atlanta Martes, 18 septiembre 2018, 22:12

Estaban bien pagados, con casi 150 jugadores en el planeta que en 2017 superaron el millón de dólares en ingresos directos por los premios recibidos en los torneos disputados. Pecata minuta en comparación con los gallos, los que cacarean más alto en un corral que vive al ritmo de los picotazos que se pegan. Son profesionales y les mueve competir, ser números 1 o acercarse al trono cuanto puedan... y el dinero. Y desde ahora más. Porque la PGA ha decidido cambiar el formato que ha regulado hasta esta semana la FedEx Cup para dotarlo de más emoción, justicia, audiencia... y pasta gansa. Los play-off dejan de existir como los hemos conocidos los últimos doce años y en 2018 habrá otra propuesta que ayer fue desvelada por el comisionado Jay Monahan.

Son varias las fichas movidas. De entrada, se reduce un evento para dejar las series por el título en las citas The Northern Trust y BMW Championship y la gran final del Tour Championship en Atlanta. Ello amplía el alcance de la primera criba de jugadores. Se clasificarán para New Jersey 125, pero sólo llegarán a Filadelfia 70. Y de ellos, como ahora, los 30 mejores avanzarán hasta East Lake. Otro cambio nada aleatorio, la ubicación en el calendario. A falta de las fechas exactas, se sabe que la intención es copar el mes de agosto acabando la temporada antes del Labor Day (5 de septiembre, festividad del trabajo en Estados Unidos). El motivo no es otro que evitar la competencia con las temporadas ahora ya arrancadas de la NFL y el fútbol americano universitario. Un suerte de monopolio de la audiencia televisiva mientras el grueso de la población disfruta de vacaciones.

El sistema de competición no ha chocado, según Monahan, con los jugadores a los que siempre se acusa de inmovilistas. Así, los dos primeros torneos continuarán puntuando cuádruple para la FedEx Cup, pero tras ellos el reseteo no incluirá un segundo reparto de puntos. La medida adoptada se basa en premiar mediante golpes. El primer clasificado comenzará en la final de East Lake con -10, el segundo con -8, el tercero con -7, el cuarto con -6 y el quinto con -5. Del sexto al décimo con -4, del 11 al 15 con -3, del 16 al 20 con -2, del 21 al 25 con -1 y los últimos cinco partirán con el par del campo. Con ellos se busca que el ganador en el Tour Championship lo sea también de la FedEx Cup al estar ya unificada la clasificación sin necesidad de recurrir a un posterior conteo de puntos por puesto.

Y llegamos al meollo, al maldito parné. Dos novedades al respecto gracias a que el capítulo de recompensas subirá de 35 a 70 millones de dólares. El ganador de la FedEx Cup se embolsará 15 millones (hasta este año eran 10) y el resto de recompensas subirá en similares proporciones. Y se añade otro botín gracias a la entrada en liza de Wyndham. Esta 'major' de hoteles y resorts ya patrocina el último torneo de la fase regular del PGA, tras el cual arrancan los play-off. Y desde 2019 pondrá diez 'kilos' más para que el grueso del Circuito Americano' tenga otro aliciente. El primer clasificado tras su torneo (es decir de esa fase regular) se embolsará dos millones de dólares, que será uno y medio para el segundo y bajará hasta los 500.000 del décimo jugador. Marea sólo escribirlo.

A la hora de explicar tanto cambio, Monahan y su lugarteniente Andy Pazder tiran de números para demostrar que no lo son tanto. «Hemos hecho simulaciones con todas las ediciones y sólo en una ocasión habría cambiado el ganador de la FedEx Cup. Fue en 2011 -hubo empate- y en vez de vencer Haas lo hubiera hecho Donald». Defiende además que estas medidas han sido compulsadas «con un consejo permanente de 16 jugadores» y han sido escuchadas regularmente «las opiniones de un grupo de 5.000 aficionados que en definitiva es a quien va dirigido nuestro trabajo».

Desde que en el pasado mes de mayo la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a las apuestas deportivas legales, a los responsables de la PGA les guía ese enorme pastel que le ponen delante. Y lo reconocen. «Las posibilidades son ilimitadas. Estamos acostumbrados a a puestas con deportes que se juegan sólo con una pelota o un balón y tienen muchas variables. En el golf llega a haber 60 jugadores a la vez en el campo. Los operadores de apuestas lo saben y también nosotros, claro».

Mientras, los jugadores se lo han tomado con calma para llegar a Atlanta, más en el caso de los que la próxima semana disputarán la Ryder Cup. Jon Rahm es un ejemplo y ha retrasado su presencia en Georgia hasta la tarde de ayer por lo que hoy, tras ofrecer un Clinic, retomará su contacto con un campo en el que el año pasado acabó séptimo. El jueves partirá en la primera ronda junto a su ya inseparable Rickie Fowler a las 12.10 (18.10 en España).