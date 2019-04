El euskera se hace fuerte en las federaciones vizcaínas Lorea Bilbao, en el centro, junto a Koikili Lertxundi y otros asistentes al congreso. / EL CORREO El 80% de los organismos emplean la lengua vasca y están incorporados en el programa BIKEE, que presentó Lorea Bilbao, diputada de Cultura, este miércoles en Bruselas JUANMA MALLO Jueves, 11 abril 2019, 12:09

El 80% de las federaciones deportivas de Bizkaia emplean el euskera y están adheridas al programa Bizkaia Kirola Ere Euskeraz (BIKEE). Este dato lo aportó este miércoles en Bruselas la diputada de Cultura Lorea Bilbao, durante el congreso europeo 'The promotion of minority languages in a global world' ('La promoción de las lenguas minoritarias en un mundo global'). Esto es, 35 de las 44 existentes, que son 15 más de las que estaban inscritas 20. El objetivo es que en 2019 se alcancen las 40 organizaciones deportivas. «La meta es aumentar la presencia del euskera en su día a día», subraya.

Bilbao ha realizado un repaso de este proyecto, que se inició en 2017, hace dos años, y aparte de estos números ha destacado otro factor «cualitativo». «La actitud positiva, receptiva y constructiva de las federaciones deportivas, la importancia de la referencialidad y el prestigio del euskera». Es un proyecto que se ha impulsado por el Departamento de Euskera y Deporte de la Diputación, ASFEDEBI (Asociación de Federaciones Deportivas de Bizkaia), ALKARBIDE (Plataforma de Aprendizaje de Euskara) y la empresa Eusport, de Koikili Lertxundi, exjugador del Athletic.