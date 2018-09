La esencia impulsa a Jon Rahm Detalle de uno de los carteles anunciadores del torneo en el que aparece Jon Rahm. / Dell La presión enriquece el juego del vizcaíno en una jornada en la que encontró el equilibrio sin renunciar a la apuesta por el riesgo JOSÉ MANUEL CORTIZAS Domingo, 2 septiembre 2018, 01:36

Encontró la vuelta que buscaba. Una que le reconfortara con su juego a la vez que premiara su esfuerzo, dogma y ambición con un resultado, cuando menos, aceptable. Jugar sabiendo que la hoja de la guillotina no anda lejos no debe ser plato de buen gusto, pero no deja de ser un componente más del oficio. Sin la presión cualquier deporte sería un ejercicio sin alma, un dibujo a mano alzada en una única dimensión sobre un folio en blanco. La emoción, sufrir y gozar, el nervio y el riesgo componen otro tipo de rompecabezas que hay que resolver y Jon Rahm este sábado dio con la solución para evitar caer en otro corte en los play-off de la FedEx Cup.

Lo mejor de todo es que no tuvo que alejarse mucho de la senda abierta el viernes, aunque el resultado se le fuera desinflando como si careciera de levadura. El componente de riesgo y recompensa le es innato. No sabe jugar de otro modo y por eso en tal dosis de ambición radica una muy buena explicación de por qué está tan cerca de la cumbre en su segundo año como profesional. Supo jugar recto, mucho. Tanto que cogió 11 calles y 15 greens en regulación, lo que supone el mejor prólogo para que cada uno de esos capítulos tenga, al menos, la posibilidad de concluir con un final feliz. Le resultó muy gratificante pasar lo antes posible por los hoyos que la víspera habían cercenado su magnífica puesta en marcha. Comenzando con el aperitivo del 10, al que ya pudo clavar su primera estaca (opción de birdie desde menos de dos metros), miró a los ojos a las banderas del 11 y el 12, que le apresaron horas antes. Se vio que aunque la agresividad no es cuestionable, sí se puede modelar. En el primero acercó seis pasos el aterrizaje de la bola y en el segundo se quedó sin pudor cincuenta metros corto para no volver a visitar la suciedad de la zona virgen donde se interrumpe la calle. Ajustes relacionados con lo que le tocó vivir con la plusvalía de servir también como banco de pruebas para un putter con el que se manejó con soltura, decisión y mucha cercanía al objetivo.

Le estuvo rondando a la resta, pero el +2 se mantenía como losa en su tarjeta. Desde que empezó a jugar en el turno de tarde esa fue la línea que marcaba el corte, con lo que el mínimo desliz tendría una interpretación letal. No canjeaba números rojos, pero como contrapunto salía indemne de los pocos líos en los que se metió. Como dos bolas a zonas ni marcadas en el plano, desde las que consiguió regresar a la senda del tiralíneas sin peajes. Tenía que llegarle el reconocimiento de algún modo y él mismo se lo procuró en el 18, su cruz del día anterior. Llegó a green esta vez en dos golpes, pero el bote del segundo impactó en la otra ladera del nervio que forma el movimiento en la alfombra verde. La bola rodó a más de 20 metros hacia la calle trasera y desde allí solventó la papeleta con un approach al que sólo debió seguir un medido toque desde un paso de distancia.

Melón abierto y hambre para seguir dando cuenta de él. Casi emboca desde 10 metros en el 1 y sacó la guadaña para apuntarse el 2, avisado de los riesgos con dos bolas al agua de sus compañeros de partido, y el 3 con una salida que se quedó a un metro mal medido de la diana. Llevaba tres birdies en cuatro banderas, la espita para liberar presión ya no volvería a taponarse y quiso ampliar sus ansiados dígitos carmesí con otra exhibición de potencia y tacto en el 6. Había salvado los muebles. Reivindicó sus argumentos y echó el resto para no afear su tarjeta. Conseguido el reto, que a nadie le extrañe que se deje ver hasta el lunes por zonas más cálidas de la clasificación.