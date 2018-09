El emotivo vídeo que cuenta la historia de superación del triatleta Ander Okamika 04:04 En el vídeo se muestran unas bonitas imágenes de Ander Okamika entrenando por las carreteras y calles de Lekeitio. / Iñigo Lemon En las espectaculares imágenes, grabadas con dron por las carreteras y calles de Lekeitio, el joven deportista hace un recorrido de su trayectoria hasta llegar al día que el destino le regaló una segunda oportunidad EL CORREO Viernes, 28 septiembre 2018, 12:38

«Soy Ander Okamika, tengo 25 años y hace cuatro meses tuve un accidente muy grave que casi me costó la vida». Así arranca el emotivo vídeo que Iñigo Lemon le ha dedicado al triatleta lekeitiarra que el pasado 1 de mayo sufrió un brutal accidente contra un coche mientras entrenaba con su bicicleta.

En las espectaculares imágenes, grabadas con dron por las carreteras y calles de Lekeitio, el joven deportista del ANb Fanox hace un recorrido de su trayectoria hasta llegar al día que el destino le regaló una segunda oportunidad. Con paciencia, constancia y sacrifico, Ander Okamika demuestra cómo se puede dar la vuelta a la moneda y llegar a convertirse en subcampeón de España de Larga distancia en tiempo récord. A pesar de los éxitos, Okamika asegura que para él los premios no son lo más importante. «Durante estos años he logrado muchas victorias y txapelas, pero la victoria más grande es la de poder disfrutar día a día con la gente que me rodea».