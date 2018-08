Directo: Segunda jornada de Rahm en los play-off de la FedEx Cup

jcortizas

HOYO 9 / BOGEY +5 / PUESTO 113º. No se han equivocado, una de las peculiaridades de este torneo es que los partidos parten de los hoyos 1 y 9 y no del 10 como suele ser habitual. Ojalá fuera una equivocación el bogey con que comienza Rahm en la cálida mañana de New Jersey. Se ha quedado corto, sin coronar el green con el segundo golpe y la opción de cumplir con el par desde menos de tres metros ha vuelto a cuestionar, como ayer, la finura con el putter. Más carga para la mochila.