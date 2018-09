En directo, Jon Rahm en el BMW Championship

jcortizas

La buena noticia es que Jon Rahm tiene ya plaza segura, dado que los 20 primeros en la actualidad no podrán perder su visado porque en este torneo no hay corte y jugarán todos las cuatro jornadas. Ninguno de ellos, ni quedando último, perdería su condición de finalista. Pero eso no aparta al de Barrika de su gran objetivo, ganar esta semana en Pensilvania, dado que así accedería a esa finalísimo entre los cinco mejores clasificados, que contarán con la ventaja de depender de sí mismos en Atlanta para adjudicarse la FedEx Cup, ser reconocidos como campeones del Circuito Americano y recibir un cheque de 10 millones de dólares.