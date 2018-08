Directo: Jon Rahm, en el TPC Boston

jcortizas

La primera noticia, adelantada hoy en la edición papel de EL CORREO es que Rahm ha vuelto al formato habitual de su putter tras no haber logrado la mejora que esperaba cuando acortó su varilla en la anterior cita, The Northern Trust. Aunque realizó un gran juego de tee a green fue en la suerte final del juego corto donde se le fueron escapando ls opciones hasta quedarse fuera del corte en New Jersey. Su equipo ha entendido que realmente no existía un problema y que debe ser él quien recupere la confianza en un aspecto del juego en el que siempre ha destacado.