El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jonathan Edwards vuelta en la final de triple salto de Gotemburgo en 1995. EFE

El día que Jonathan Edwards hizo el salto perfecto

Se cumplen 30 años del récord del mundo de triple salto, una marca de 18,29 metros que se mantiene inalterable al frente del ranking

Igor Barcia

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:18

Cuando aquel 7 de agosto de 1995 Jonathan Edwards inició su serie de saltos en el estadio Ullevi de Gotemburgo, nadie había superado jamás los ... 18 metros con viento legal en la prueba de triple. Dos intentos después, el británico había superado esa legendaria barrera en dos ocasiones y dejó establecido un récord que es historia del atletismo. Porque sus 18,29 metros se mantienen inalterables al paso del tiempo y de los grandes saltadores que le han sucedido. Muchos lo han intentado, pero nadie ha alcanzado a este británico que en Suecia hizo el salto perfecto y cuya marca ha cumplido hoy 30 años, siendo una de las más longevas del registro de plusmarcas mundiales del atletismo. «Decir que mi mejor marca personal es el récord mundial creo que es lo más gratificante de mi carrera», admitía Jonathan Edwards en una entrevista con Runner's Worlds a finales del pasado año en Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Radar de tramo de Saltacaballo: ¿dónde empieza y dónde termina exactamente?
  2. 2 Estos son los pueblos más baratos para comprar una casa en Euskadi
  3. 3 Bizkaia activa hoy el aviso amarillo por temperaturas extremas
  4. 4 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  5. 5 Así fue el complicado rescate del niño vizcaíno fallecido tras caer por un acantilado en Castro
  6. 6

    El Gobierno vasco y Getxo chocan por el plan para construir viviendas en el Puerto Viejo de Algorta
  7. 7

    Laporte aprieta para salir del Al-Nassr y fichar lo antes posible por el Athletic
  8. 8

    Estados Unidos cancela contratos de vacunas de ARN mensajero por casi 500 millones
  9. 9

    El drama de Unai Egiluz
  10. 10 «El Ayuntamiento es en parte responsable, aquí debería estar prohibido el acceso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El día que Jonathan Edwards hizo el salto perfecto

El día que Jonathan Edwards hizo el salto perfecto