La Concha desestima el recurso de Urdaibai 02:06 El Comité de Competición considera que no puede «rearbitrar» la regata, aunque retira la sanción adicional de 15 segundos a los 'txos', relegados al último puesto, al constatar un fallo en la aplicación del reglamento JULEN ENSUNZA Viernes, 7 septiembre 2018, 11:57

El Comité de Competición de la Bandera de La Concha ha desestimado finalmente el recurso presentado por Urdaibai tras la sanción impuesta por el choque de palas con Zierbena acontecido el pasado domingo en la calle de los 'galipos'. El órgano encargado de resolver el asunto se reunió ayer por la tarde pero no ha comunicado su decisión hasta esta mañana. En el fallo deja claro que la reclamación de los 'txos' pretende que se «reinterprete» una decisión «estrictamente arbitral de carácter técnico que es competencia del Jurado de Regata».

Los miembros del Comité apuntan que no pueden «rearbitrar» una prueba validada por el jurado para «enjuiciar si los hechos causaron o no perjuicio a una de las embarcaciones, o a las dos, o si son o no constitutivos de abordaje». En su argumentación señalan que no corresponde a ese órgano «sustituir la labor técnica de valoración de las actuaciones arbitrales realizadas, ni revisar los parámetros aplicados, siendo la decisión de carácter técnico inamovible al haberse producido durante la celebración del evento».

Sin embargo, el Comité de Competición si observa un error en la aplicación de la sanción impuesta a los 'txos' en base al artículo 64 del códido de regatas de la Federación Vascas de Remo. El jurado relegó por abordaje –choque de palas– a los bermeotarras al último puesto de la clasificación con una penalización adicional de 15 segundos cuando eso debe aplicarse en regatas clasificatorias y no en finales como las dos jornadas de La Concha.

Por tanto, el comité ha decidido actuar de oficio y retirar los 15 segundos aplicados por lo que el tiempo oficial de la 'Bou Bizkaia' este domingo será 20.00.64 y partirá en la primera tanda junto a Orio, Donostiarra y San Pedro. El presidente de Urdaibai, Agustín Aranburu, no ocultó su malestar por la decisión y señaló que «nosotros no hemos solicitado que se rearbitre. Uno de los artículos del reglamento de La Concha dice que sus participantes deben actuar de forma deportiva y eso queda bien de cara a la galería pero luego no se aplica. Vamos a analizar los pasos a seguir», recalcó.