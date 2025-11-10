La curiosa forma de bajar escaleras del subcampeón de la Behobia Diego Mentrida tuvo que recurrir a un viejo truco debido a la importante fatiga muscular

G. C. Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:31 Comenta Compartir

La dureza de las cuestas de la Behobia queda patente en las piernas de los atletas al llegar a meta. Es habitual ver a muchos corredores aficionados incapaces de bajar escaleras después de correr un maratón, pero es menos usual que los deportistas de élite tengan esas dificultades en pruebas de 20 kilómetros. Dijeron basta los cuádriceps del triatleta madrileño Diego Mentrida (del equipo vizcaíno Peñota Dental), segundo en la general con un gran tiempo de 1:01:42, tan solo 14 segundos por detrás del vendedor, el leonés Raúl Celada (Bikila). Y tuvo que apañárselas como pudo para bajar del kiosco del Boulevard, donde tiene lugar la entrega de premios.

«El ambiente es brutal, pero tengo dolor de patas para una semana», bromeaba con sus compañeros tras superar con nota los temidos puertos del recorrido que comienza en Irún y termina en el corazón de San Sebastián. Para poder bajar las escaleras tuvo que recurrir a un truco habitual. Bajarlas de espaldas para así apoyarse más en los isquiotibiales en lugar de los cuádriceps.

El segundo puesto de Mentrida en la Behobia llega tan solo unos días después de que se llevase el triunfo en el Campeonato de España de Media Distancia de triatlón. Un cierre de año que confirma al conjunto portugalujo como una de las referencias absolutas del triatlón nacional.

Temas

Audiencias