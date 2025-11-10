El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La curiosa forma de bajar escaleras del subcampeón de la Behobia

La curiosa forma de bajar escaleras del subcampeón de la Behobia

Diego Mentrida tuvo que recurrir a un viejo truco debido a la importante fatiga muscular

G. C.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:31

Comenta

La dureza de las cuestas de la Behobia queda patente en las piernas de los atletas al llegar a meta. Es habitual ver a muchos corredores aficionados incapaces de bajar escaleras después de correr un maratón, pero es menos usual que los deportistas de élite tengan esas dificultades en pruebas de 20 kilómetros. Dijeron basta los cuádriceps del triatleta madrileño Diego Mentrida (del equipo vizcaíno Peñota Dental), segundo en la general con un gran tiempo de 1:01:42, tan solo 14 segundos por detrás del vendedor, el leonés Raúl Celada (Bikila). Y tuvo que apañárselas como pudo para bajar del kiosco del Boulevard, donde tiene lugar la entrega de premios.

«El ambiente es brutal, pero tengo dolor de patas para una semana», bromeaba con sus compañeros tras superar con nota los temidos puertos del recorrido que comienza en Irún y termina en el corazón de San Sebastián. Para poder bajar las escaleras tuvo que recurrir a un truco habitual. Bajarlas de espaldas para así apoyarse más en los isquiotibiales en lugar de los cuádriceps.

El segundo puesto de Mentrida en la Behobia llega tan solo unos días después de que se llevase el triunfo en el Campeonato de España de Media Distancia de triatlón. Un cierre de año que confirma al conjunto portugalujo como una de las referencias absolutas del triatlón nacional.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  3. 3 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  4. 4 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  5. 5

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  6. 6 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  7. 7

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  8. 8 La confesión de Verdeliss tras correr su primera Behobia: «Empecé a correr por...»
  9. 9

    La dura presión sindical acentúa la brecha entre el sector público y el privado en Euskadi
  10. 10

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La curiosa forma de bajar escaleras del subcampeón de la Behobia