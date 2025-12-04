Cuenta atrás para las finales del rugby europeo en San Mamés: los franceses se hacen con la mitad de las entradas vendidas

Tras el éxito cosechado en 2018, las finales del mejor rugby europeo regresarán a San Mamés a finales de mayo. La Investec Champions Cup, que ... reúne a 24 clubes, y la EPCR Challenge Cup, con 18, conocerán a sus ganadores en el verde de la Catedral. Este jueves se ha puesto en marcha la cuenta atrás con la presentación del vídeo de promoción -titulado 'Gure arbasoen indarra-La fuerza de nuestras raíces'- de un evento que hace siete años reunió a más de 84.000 aficionados entre las dos jornadas en la capital vizcaína.

Las competiciones reunirán a catorce equipos franceses, diez ingleses, cuatro galeses e irlandeses, dos escoceses e italianos, cinco sudafricanos y uno de Georgia. La primera de las cuatro rondas clasificatorias comenzará este fin de semana y esta fase se extenderá hasta el 18 de enero. Los octavos y los cuartos de final se jugarán durante el mes de abril, mientras que las semifinales tendrán lugar a principios de mayo. Los equipos que superen el corte se disputarán los preciados trofeos el 22 y el 23 de ese mes.

San Mamés acogió la primera edición que se disputó en España, en la que el Leicester Rugby, en la Champions, y el Cardiff Rugby, en la Challenge Cup, se proclamaron ganadores. Aquel evento tuvo un impacto económico de más de 37 millones de beneficios directos en Euskadi y más de 28 específicamente en Bilbao y Bizkaia. Los encuentros se retransmitieron en más de 100 países.

Proceso de licitación

Según ha adelantado en CEO del Club Europeo de Rugby Profesional (EPCR), Jacques Raynaud, ya se han vendido cerca del 60% de las entradas a través de los paquetes de fin de semana que se han puesto a la venta para el público en general. La mayor parte se han comprado fuera de España. Casi la mitad en Francia y un 16% en Gran Bretaña.

Para poder acoger estas finales Bilbao ha participado en un proceso de licitación muy cometitivo que atrajo a 23 estadios de 12 países. «La decisión subraya la condición de Bilbao como ciudad anfritriona capaz de organizar un acontecimiento deportivo mundial que va mucho más allá del terreno de juego. San Mamés será la catedral del rugby europeo con dos de las competiciones más prestigiosas del mundo que reunirán a más de 1.000 jugadores de élite», ha destacado la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe.