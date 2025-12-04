El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Representantes institucionales vascos y el CEO del Club Europeo de Rugby Profesional, Jacques Raynaud, en la presentación de las finales.

Representantes institucionales vascos y el CEO del Club Europeo de Rugby Profesional, Jacques Raynaud, en la presentación de las finales. Jordi Alemany

Cuenta atrás para las finales del rugby europeo en San Mamés: los franceses se hacen con la mitad de las entradas vendidas

Se celebrarán el 22 y 23 de mayo, y ya se han vendido cerca del 60% de las localidades

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:01

Comenta

Tras el éxito cosechado en 2018, las finales del mejor rugby europeo regresarán a San Mamés a finales de mayo. La Investec Champions Cup, que ... reúne a 24 clubes, y la EPCR Challenge Cup, con 18, conocerán a sus ganadores en el verde de la Catedral. Este jueves se ha puesto en marcha la cuenta atrás con la presentación del vídeo de promoción -titulado 'Gure arbasoen indarra-La fuerza de nuestras raíces'- de un evento que hace siete años reunió a más de 84.000 aficionados entre las dos jornadas en la capital vizcaína.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  3. 3 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  4. 4 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  5. 5

    Arrestan en Loiu a una pareja marroquí por abandonar a un segundo hijo en la red foral
  6. 6 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  7. 7 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  8. 8

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  9. 9 Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao
  10. 10

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cuenta atrás para las finales del rugby europeo en San Mamés: los franceses se hacen con la mitad de las entradas vendidas