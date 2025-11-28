El cruel momento del pesaje: «Venga, ya queda poco»

Ya han superado la primera batalla. La más ingrata. La que se prolonga durante intensas semanas de ayunos e interminables entrenamientos. Los peleadores que se ... adentrarán esta tarde de viernes en la 'jaula' del Buesa Arena, en Vitoria, durante la velada de WOW se han enfrentado a primera hora de la mañana al incierto momento del pesaje. Esa báscula que actúa como los pulgares en el Coliseo romano. Una fina frontera que abre las puertas del octógono. Y el 'peaje' se ha levantado para todos, que ya han comenzado a ingerir líquidos y alimentos para recuperar peso.

Son las 9.00 horas de la mañana. El contador ya está en marcha. Faltan nueve horas para que comience el gran evento de la compañía, que tiene a Ilia Topuria como padrino. El 'Matador' ha confirmado que asistirá a la velada de Vitoria. Los luchadores toman posición en las 'tripas' del hotel NH Canciller Ayala. Aquí no se atiende en orden de llegada, pero todos quieren alejarse de las tentaciones de estar en casa y poder echar mano a la nevera. Cada miligramo cuenta. Sus caras reflejan ese brusca pérdida de peso de unos diez kilos. «Venga, va, ya queda poco», se escucha entre la multitud.

En las manos llevan unas botellas de litro y medio con una solución de agua que incluye suero oral, creatina y bcca (aminoácidos que ayudan a la recuperación muscular). El destino es caprichoso, la sala en la que tendrá lugar el pesaje se llama 'cristal', una metáfora de la fragilidad de sus cuerpos en los momentos previos a pasar por la báscula. No es la única anécdota. Para llegar hasta ese 'juicio' tienen que pasar por el bufé del hotel, donde varios huéspedes degustan el café con unas tostadas. Deben vencer a la tentación. Es una constante batalla contra el apetito.

Cristiano Ronaldo entra en WOW

Una parte del cartel se enfrentó el jueves a la báscula y los diez restantes lo han hecho en la mañana de este viernes. El jurado cita uno a uno a los luchadores, que se despojan de los abrigos, una inmensa mochila teniendo en cuenta los kilos que han perdido en los últimos días. Segundos de tensión y el visto bueno desata los aplausos en la sala. Pero no termina ahí el examen. Seguido, toman asiento en una silla y se someten a una prueba de saliva. Ahora ya sí, tienen el billete para la velada. El careo (enfrentamiento cara a cara entre los dos luchadores de cada combate) es el primer 'golpe'.

Todo ello, un día después de que Cristiano Ronaldo anunciase que se convierte en accionista de Wow FC. «Las MMA (artes marciales mixtas) representan valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia», ha confesado el futbolista portugués. «Su incorporación en la compañía es un momento histórico. CR7 es más que una superestrella global, es un símbolo de ambición, resiliencia y excelencia», ha elogiado Arturo Guillen, presidente ejecutivo de Wow.