La crítica del frutero campeón de España de maratón al anterior ganador sancionado por dopaje

Gabriel Cuesta Viernes, 2 de mayo 2025, 18:57 Comenta Compartir

El atleta afincado en Zamudio Hamid Ben Daoud recibía este jueves una sanción de cuatro años por irregularidades en su pasaporte biológico que anulaba el título de campeón de España de maratón cosechado el pasado mes de marzo en Barcelona al calificar como «grave» la infracción. Una decisión del TAS que aúpa a lo más alto del cajón a José Ángel Olmos, conocido en las redes sociales como @fruterorunner en referencia a su profesión, que no ha dudado en criticar duramente al corredor de origen marroquí.

«Pues todo dicho. Gracias por robarme el momento de gloria», le recriminaba a través de una historia en Instagram. Y remataba: «Por desgracia somos muchos los afectados por estas cosas. Nos roban medallas, pero sobre todo nos roban momentos». El atleta también realizó una publicación abordando la decisión del TAS. «Tarde como siempre pero al menos esta vez llegó. Siento alegría si, pero impotencia también porque era algo sabido por todo el mundo y nos privó de vivir un día aún más mágico en Barcelona», insistía.

Aclara Olmos que «quienes me conocen saben que no es por la medalla, a mí esas cosas materiales me importan poco». «Ganar ese campeonato era la culminación de un trabajo bien hecho de muchos meses, era el agradecimiento a mi club por su confianza estos años, era dar al aficionado y a mis seguidores un bonito día de atletismo que tanto se merecen por el apoyo que me dan. Ayer (por el jueves) no solo gané un Campeonato (quizás según la fecha de sanción puede que alguno más), ayer ganó el atletismo que por fin decide empezar a quitar esta lacra que nos afecta a todos. Ojalá se haga justicia pronto con muchos más atletas que han sufrido esto», remataba.

El sancionado Ben Daoud cruzó la línea de meta en Barcelona en 2:06:49, a un ritmo de 3 minutos por kilómetros. Olmos lo hizo en 2:12:35, ocho segundos más lento por cada mil metros. Así, ahora su tiempo pasa a ser el mejor del campeonato de España después de que el TAS decidiera que «todos los resultados competitivos obtenidos por Hamid Ben Daoud a partir del 19 de julio de 2023 hasta el comienzo del periodo de suspensión quedan descalificados».

Olmos, frutero en un barrio de Zaragoza que comenzó a correr como aficionado, se mostró «eternamente agradecido a quienes sacaron la cara por mi y reivindicaron mi posición», en referencia a su rechazo a la validez de la marca de Ben Daoud. ¿El motivo? El caso ya había arrancado en 2023, cuando se supo que el corredor afincado en Zamudio era uno de los dos atletas con irregularidades en su pasaporte biológico, después de que la Agencia Española Antidopaje (CELAD) concluyera la instrucción de sus expedientes, que se incoaron en julio de 2023. El otro caso era el de Abdelaziz Merzougui, que ha sido sancionado también por cuatro años por el TAS.

TAS

Los resultados que han derivado en la sanción corresponden a controles de 2018 y 2019, donde considera que «presenta un rasgo característico de la manipulación de la sangre». En 2023, José Luis Terreros, expresidente de la CELAD (Comisión Española de la Lucha Antidopaje), zanjó los casos abiertos ante la presunta mala praxis en la realización de controles antidopaje y posible malversación de fondos públicos. En el caso de Ben Daoud, se comprobaron irregularidades en su pasaporte en febrero de 2020, aunque no se le incoó expediente hasta 2023.

En un primer momento, el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAD) dio la razón a los atletas al entender que la herramienta del pasaporte biológico no era sancionable en España. Sin embargo, tras la prueba de maratón en la que Ben Daoud se coronó campeón de España, el TAS ha zanjado que ninguno de los argumentos expuestos por el deportista ofrecía una explicación alternativa creíble de las anomalías observadas en el perfil. Por tanto, nos reafirmamos en la conclusión: es muy probable que se haya utilizado una sustancia prohibida o un método prohibido y es improbable que el PBD se deba a ninguna otra causa».

Temas

Instagram

España

Audiencias