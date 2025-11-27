El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente David Martínez, el consejero díscolo del Sabadell que acudió a la opa de BBVA, presenta su renuncia
Cristiano Ronaldo e Ilia Topuria. Agencias
Artes Marciales Mixtas

Cristiano Ronaldo une fuerzas con Topuria

El delantero portugués del Al Nassr se convierte en accionista de WOW FC

C. P. S.

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:05

Comenta

Dos de los deportistas con mayor impacto mediático unen fuerzas, marcando un hito en la historia de las Artes Marciales Mixtas (MMA). Cristiano Ronaldo se ha convertido en accionista de WOW FC, la compañía líder de las MMA en España.

«Las MMA representan valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación», ha señalado el delantero del Al Nassr al anunciar una alianza que está llamada a marcar un antes y un después en esta disciplina.

WOW FC ha experimentado un crecimiento explosivo en todos los segmentos demográficos, con la asistencia a los eventos aumentando más del 400% año tras año y las ventas de entradas superando constantemente los 5.000 espectadores por show, según destaca la compañía que tiene a Ilia Topuria como rostro más visible. La distribución internacional ha llevado los eventos de WOW a más de 170 países, «estableciendo a la organización como una de las fuerzas emergentes más dinámicas en los deportes de combate», remarca.

La incorporación de Cristiano Ronaldo, uno de los deportistas más populares del planeta, contribuirá a acelerar la expansión global de WOW FC y reforzará su misión de convertir las MMA en un movimiento cultural 'mainstream' en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y otros territorios, espera la compañía.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  2. 2

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  3. 3 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  4. 4

    Al menos 75 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  5. 5 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  6. 6

    Vuelve al casino de San Sebastián donde conoció a su violador y consigue que le detengan
  7. 7

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
  8. 8 Getxo contará estas navidades con una gran noria de 24 metros
  9. 9 Los parados que cobrarán un subsidio de 570 euros en lugar de 240 gracias a este cambio del SEPE
  10. 10

    Un jurado declara culpable a un ertzaina que se quedó con una multa de 40 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cristiano Ronaldo une fuerzas con Topuria

Cristiano Ronaldo une fuerzas con Topuria