Crece en Bermeo la esperanza de que prospere el recurso de Urdaibai El fallo del órgano encargado de resolver la reclamación se conocerá previsiblemente este viernes JULEN ENSUNZA Bermeo Jueves, 6 septiembre 2018, 17:23

La práctica totalidad de las tertulias a pie de calle entre los vecinos de Bermeo y también de otras localidades de Busturialdea giraban este jueves en torno a las opciones de que prospere el recurso presentado por Urdaibai después de la sanción impuesta a los bermeotarras en la primera jornada de la Bandera de La Concha. Tras conocerse la «sólida» línea argumental de los 'txos' y el «demoledor» informe pericial basado en los datos del GPS oficial de la regata, crece la esperanza en el municipio de que el Comité de Competición «actúe de forma valiente y justa y reconozca que los árbitros se equivocaron».

En ese caso, la 'Bou Bizkaia' disputaría el domingo la tanda de honor y lucharía por la ikurriña con Zierbena y Hondarribia separados por un estrecho margen de menos de un segundo. Por contra, si se ratifica la resolución arbitral, los de Joseba Fernández partirían en la manga inaugural, como últimos de la general tras ser relegados a esa posición con una penalización adicional de quince segundos por el controvertido choque de palas con Zierbena.

El órgano encargado de resolver la reclamación está compuesto por el mandatario de la Federación Vasca, Ramón Alkain; la presidenta de la Guipuzcoana, Marixabel Diago; la secretaria de este estamento, Teresa Ortega, y la representante de Donostia Kultura, María Jesús Torres. Su fallo, muy probablemente, se conocerá este viernes. «No se puede demorar más allá porque cada equipo tiene que saber cuanto antes a qué atenerse», ha apuntado durante la semana el presidente del comité, Ramón Alkain.

Informe pericial con datos del GPS

Urdaibai sostiene en el recurso que el jurado de la prueba no tuvo en cuenta las bases de la regata y aplicó «indebidamente» el reglamento de la Federación Vasca. La reclamación sostiene también que el hecho de que el toque de palas tuviera lugar en la calle de Zierbena es «un indicio, pero no un factor único y decisivo para imponer una sanción dado que Urdaibai no provocó el choque». Y para demostrarlo presentaron un detallado informe pericial que reconstruye lo sucedido con los datos del GPS.

Este documento establece que en un momento concreto del largo de vuelta y, tras transitar durante más de cinco minutos por la calle cinco –la suya era la cuatro y había sido ocupada por Urdaibai–, Zierbena «voluntaria y deliberadamente» adopta lo que califica como «rumbo de colisión». De hecho, el perito señala que «enfila hacia Bermeo, que mantenía un rumbo uniforme y constante desde el giro, choca sus palas en mitad de la calle cuatro y vuelve de nuevo hacia la cinco acabando la regata por ahí».

«Las pruebas que hemos presentado son muy claras y estamos esperanzados que se haga justicia, pero de no ser así llegaremos hasta el final con este asunto», aseguró el presidente de Urdaibai, Agustín Aranbutu. A la espera de que se conozca la resolución final, diferentes agentes sociales de Bermeo y el propio club han hecho un llamamiento a los vecinos para que este viernes por la tarde (18.45 horas) bajen al muelle del martillo para animar al equipo antes del entrenamiento.