El Consejo Mundial de Boxeo revisa la victoria de Jon Fernández ante Núñez

El Consejo Mundial de Boxeo (WBC), según Espabox, ha iniciado un protocolo de revisión de la pelea celebrada el pasado sábado en el frontón Bizkaia ... en la que el bilbaíno Jon Fernández venció al panameño Ricardo Núñez por descalificación de 'el científico' en el tercer asalto. En este combate se disputó el título vacante del peso superligero. La acción controvertida tuvo lugar en el tercer asalto, cuando Núñez terminó descalificado al provocarle a 'Jonfer' un corte y sangre en la oreja derecha. Fue debido a un par de manos irregulares lanzadas por el centroamericano después de que el árbitro detuviera el pleito que proclamó al púgil local campeón Internacional Plata del Consejo Mundial de Boxeo.

«Los representantes de Ricardo Núñez han enviado una protesta formal acerca del fallo del combate en el que se descalificó al panameño y, por ende, Jon Fernández fue proclamado campeón. El comité revisará los vídeos, reportes del supervisor y de oficiales del ring, comisión de boxeo local y reportes diversos que se tengan disponibles para el análisis adecuado. Es muy lamentable que no se tuviera disponible la tecnología para poder tener el uso de la repetición instantánea, regla que el WBC instituyó en el boxeo y es utilizada exitosamente en muchos países del mundo para poder revisar controversias y lograr la justicia en todo momento», explicó en un comunicado la WBC. El organismo afirmó asimismo que tiene la determinación de dar su veredicto «a la mayor brevedad» posible.

Dos golpes tras el stop

En Panamá no gustó nada la decisión arbitral decretada en Miribilla. El locutor comunicó en un principio lo que le trasladaron, que el golpe había sido un cabezazo. Aunque el árbitro suizo, el señor Guggenheim, tenía clara la causa: Dos golpes tras el stop; por tanto, antirreglamentarios. Así constó en el acta tras esta polémica acción en el tercer asalto que aún colea en el ambiente pugilístico. Sin embargo, en palabras de Núñez en medios panameños, nunca hubo aviso claro del colegiado.

«Todo fue confuso. No me advirtieron. Estaba metido en la pelea y ya lo tenía para terminarlo», declaró el rival de 'Jonfer'. Su apoderado, Raúl Ford, solicitó al Consejo Mundial de Boxeo que la pelea sea declarada como 'No Contest' -combate sin decisión- y no como derrota. La carta del equipo de Ricardo Núñez ha contado con el apoyo de la Comisión de Boxeo de Panamá. Así, el presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, ha solicitado un informe sobre el episodio acontecido en el ring del frontón Bizkaia en el esperado retorno de Jonfer. Ahora solo queda esperar para conocer la resolución y certificar la naturaleza del combate ganado por el bilbaíno.