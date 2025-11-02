El club de triatlón vizcaíno Peñota Dental cierra una temporada histórica con el doble campeonato de España de Media Distancia Los triatletas del club con sede en Portugalete han sumado este año más de 80 victorias entre pruebas de distintas modalidades y distancias

H. Z. Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:31 Comenta Compartir

El equipo de triatlón Peñota Dental ha puesto el broche de oro a una temporada 2025 impecable, conquistando este domingo los dos Campeonatos de España de Media Distancia, tanto en categoría masculina como femenina. Un cierre de año que confirma al conjunto portugalujo como una de las referencias absolutas del triatlón nacional. «Ha sido el mejor año del equipo. El trabajo, el compromiso y la unión del grupo han sido la clave de esta temporada», destaca Pablo García, CEO del club.

En la prueba masculina celebrada este domingo en Ibiza, se llevó el triunfo el deportista del equipo vizcaíno Diego Mentrida -conocido por dejar pasar a su rival en el Triatlón de Santander en 2020, gesto que aplaudió el mismísimo Will Smith-. Después de salir del agua a un minuto de Guillem Rojas y Alex Rodríguez Rilo -último ganador del Triatlón de Bilbao-, Mentrida llegó al grupo de cabeza en el segmento ciclista. La carrera a pie fue decisiva con Diego Mentrida yéndose solo desde el inicio para vencer sobrado en un tiempo de 3:16:46. El gallego Xandre Alvarez terminó segundo a 1:12 y Nacho Villarruel completó el podium. Gracias al triunfo de Mentrida y al cuarto y quinto puesto de Julen Lopetegui y Aimar Murua, el equipo vizcaíno se alzó con el título nacional masculino.

En la prueba femenina, la triatleta del equipo vizcaíno Sofía Aguayo lideró el segmentó de natación y ciclista, llegando a obtener una ventaja de 5 minutos sobre el trío perseguidor Anna Noguera y sus compañeras de equipo Patricia Bueno y Maialen Azpiazu. Por su parte, la triatleta de Durango Gurutze Frades se bajaba quinta a más de 7 minutos. La carrera a pie dio un vuelco con la catalana Anna Noguera tomando la cabeza a menos de 2 kilómetros de meta y consiguiendo finalmente el triunfo en un tiempo de 3:53:16. 23 segundos después llegaba Sofía Aguayo y 2minutos después lo hacia la vizcaína Gurutze Frades, que conseguía el mejor parcial a pie. La victoria por equipos se la llevó el equipo portugalujo gracias al segundo puesto de Aguayo y el cuarto y quinto de Bueno y Azpiazu.

Con este doblete logrado en la cita final del calendario el club vizcaíno ha puesto la guinda a un año plagado de éxitos. Ha cumplido con creces todos los objetivos marcados, logrando subir al podio en todas las competiciones en las que se había propuesto destacar.

A los títulos nacionales se suman la Liga de Duatlón, la Copa del Rey masculina y un sinfín de triunfos individuales y por equipos que consolidan al Peñota Dental como una auténtica potencia del triatlón español. En total, sus triatletas han sumado este año más de 80 victorias entre pruebas de distintas modalidades y distancias. Un proyecto que, año tras año, sigue creciendo tanto en número de deportistas como en resultados, sin perder su sello de identidad: el esfuerzo colectivo y el espíritu de equipo.