Jonfer, ya con el cinturón de campeón, acompañado por la vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea. Juan Echeverria

El cinturón se queda en La Casilla

Jon Fernández se hizo con el título europeo del superligero al vencer por KO por abandono antes del sexto asalto al italiano Casamonica

J. A. P. Capetillo

J. A. P. Capetillo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:23

Faltaban solo cinco minutos para las doce de la noche cuando Jon Fernández se proclamó campeón de Europa del peso superligero. Su adversario italiano abandonó. « ... Cuando llega el momento, el único que no puede fallar soy yo», había dicho el púgil bilbaíno en el pesaje el día anterior. Y no falló. La Casilla, un lugar especial para él, le devolvió la alegría al de Etxebarri tras una larga espera.

