El cinturón se queda en La Casilla

Faltaban solo cinco minutos para las doce de la noche cuando Jon Fernández se proclamó campeón de Europa del peso superligero. Su adversario italiano abandonó. « ... Cuando llega el momento, el único que no puede fallar soy yo», había dicho el púgil bilbaíno en el pesaje el día anterior. Y no falló. La Casilla, un lugar especial para él, le devolvió la alegría al de Etxebarri tras una larga espera.

Su gesto de rabia ofreciendo el título a los más de 2.000 espectadores descargó toda su tensión. El pabellón bilbaíno es donde debutó, donde ganó su primer título profesional y donde se colocó el cinturón de campeón de Europa. «A Casamonica le diría que más le vale haberse preparado bien, porque voy a subir más fuerte que nunca», dijo el campeón antes de la velada de ayer. Y 'El rey de la tarima' cumplió después de más de un año de impaciente espera tras la espantada de dos rivales británicos –Dalton Smith y Pierce O'Leary–. La afición bilbaína vio hecha realidad la promesa de Jonfer: «El cinturón se queda en casa». Y así fue.

Ampliar Un momento de la pelea contra el italiano Armando Casamonica. Juan Echeverría

Jon Fernández (ahora 28 victorias y tres derrotas) superó a Armando Casamonica (15-2), le dejó roto y se ciñó el máximo cinturón del continente. El italiano puso a prueba el estado de forma de Jon Fernández, que logró en La Casilla el campeonato de Europa EBU. Jonfer trabajó muy bien su vigesimotercera victoria por KO técnico. Aguantó bien al impulsivo rival en los primeros asaltos, y conectó varios buenos y certeros golpes en el cuarto que hicieron sangrar a 'la furia del quadraro', que sufrió mucho en el quinto y no pudo salir al sexto. Jonfer le había destrozado. El italiano no veía por un ojo por los reiterados golpes del de Etxebarri.

García frente a Collado

Además, el bilbaíno Jokin García (13-2 y un nulo) se impuso por KO al comienzo del tercer asalto al manchego Antonio Collado (20-3) en su defensa del campeonato de España. Revalidó su título y logró también el WBA Iberoamericano del peso ligero en juego con un increíble derechazo que mandó a la lona a Collado, quien tardó unos minutos en recuperarse.

El combate del navarro Ander Amatriain (12-1 y un nulo) con el madrileño Christian Ledesma (8-2) decidió el campeonato Iberoamericano del superligero. Ganó el navarro a los puntos tras pararse el combate en el octavo asalto tras un corte involuntario del campeón. Además, en otro combate profesional, Jon Míguez (19-1 y un nulo), tras un año de inactividad, venció a los puntos ante el italiano Christian Danilo Guido. Hubo seis peleas más, entre ellas una femenina.