Cinco consejos de un experto para comenzar a practicar 'trail running'
El último ganador de la Hiru Haundiak, Iokin Garai, pone como ejemplo su primera experiencia en una Ultra Trail para aquellos a los que les entre el gusanillo de correr por la montaña
GABRIEL CUESTA
Miércoles, 25 julio 2018, 00:14

Cada vez son más los corredores que se atreven a cambiar el asfalto por el suelo rocoso de las montañas. Pero hay que tener cuidado. Aunque ambos deportes se basen en correr, nada tiene que ver el 'running' con el 'trail running'. Iokin Garai, último ganador de la Hiru Haundiak en 2016, cuenta su experiencia en su primera Ultra Trail como ejemplo de lo que supone adentrarse en esta aventura por las montañas. Estos son sus cinco consejos básicos para aquellos que les entre el gusanillo:

1 «Hay que empezar muy suave»

Iokin durante una prueba. / E. C.

Iokin Garai miró al cielo para desafiar al Gorbea y coger aire antes de dar su primer paso en la Hiru Haundiak de 2014. Era la primera montaña de las tres grandes. Aún faltaban Anboto y el Aitzgorri. Por eso se lo tomó con calma. «Me recomendaron que empezara muy suave», recuerda este importante corredor vasco de su primera gran Ultra Trail. Precisamente la prudencia es fundamental en el 'trail running'.

Las carreras de montaña han experimentado un repunte importante de participación. «Está de moda», asegura. Pero se trata de una modalidad a la que hay que tenerle respeto. «Los que empiezan creen que cuantos más kilómetros y desnivel mejor. Pero hay que cogerlo con mucha tranquilidad. Poco a poco. Mi primera maratón de montaña llegó tras tres años de entrenamiento». Hay que tener en cuenta que en montaña lo más importante es la ecuación distancia/desnivel. Y los tiempos de duración de las pruebas pueden ser bastante más largos que los del running.

2 Material adecuado y programar la ruta

Garai se ajusta una mochila especial para trail running. En su mano izquierda luce un reloj GPS. / E. C.

Su primer gran reto fue aquella Hiru Haundiak. «Iba con un amigo, él tuvo un imprevisto y seguí yo solo pensando que me alcanzaría más adelante». En el monte siempre puede surgir algo inesperado. Por eso el equipamiento es fundamental. Un calzado especial con una suela de goma que proporciona un mayor agarre, bastones, mochila con aprovisionamiento nutricional, ropa de abrigo especial y linterna para cuando se hace de noche. Y la seguridad también es muy importante. «Antes de salir de casa hay que programar la ruta, llevar GPS si vas solo... Y comprobar la meteorología, porque varía mucho dependiendo de la altura», analiza el corredor.

3 «No todo es correr»

En los ascensos no es tan sencillo correr y los apoyos son de gran ayuda. / E. C.

Kilómetro a kilómetro, Iokin Garai continuaba su andadura en solitario. Subió el Gorbea y bajó hasta Otxandio. Primera de las tres grandes superada. El desnivel y la superficie irregular hace que el trail running sea un deporte completamente diferente al running. «No tiene nada que ver con el asfalto. No es todo correr, algunas cuestas te obligan a andar y los descensos requieren de técnica para dejarte llevar», explica. La montaña permite «disfrutar más» para Garai que el asfalto, «más agónico y muy exigente muscular y cardiovascularmente».

4 Pasar tiempo en la montaña para adaptarse al medio

Iokin Garai es el ganador de la Hiru Haundiak 2016. / E. C.

Y cuando llegó a Landa tras subir y bajar el Anboto llegó la sorpresa. «¡Iokin! ¡Vas quinto!», le dijeron en el punto de control. «Yo veía que adelantaba gente a buen ritmo pero no me esperaba ir tan bien». El entrenamiento para montaña es muy específico. «Si corres trail running tienes que pasar tiempo en la montaña. No queda otra», explica sobre su rutina de entrenamiento. «Hay que adaptarse. Ir con cuidado y disfrutar de ella». Se pueden hacer series o un trabajo específico en asfalto, pero el cuerpo debe aclimatarse al medio.

5 «El cuerpo te va diciendo»

Iokin Garai, en el tercer escalón del podio junto a Javi Domínguez y Pedro Etxeberria / E.C.

Para su sorpresa Iokin terminó tercero tras llegar a la meta en Araia, después de coronar el Aizkorri. «Flipé porque era mi primera ultra importante. Acabé tercero (11:16:46) después de Javi Domínguez y Pedro Etxeberria». De ahí en adelante se ha dedicado más específicamente a esta modalidad. «El ambiente te enchufa». Y mal no le ha ido. Del tercer cajón del podio pasó a lo más alto en la edición de 2016. «Hay que tener sueños, pero sin prisa. El cuerpo te va diciendo», sostiene. Una experiencia y unos consejos a tener en cuenta para aquellos primerizos. Para correr en la montaña, despacio y con buena letra.