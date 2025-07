El centro de Vitoria vibra con el Ironman

El furor del Ironman ya se deja notar por las calles de Vitoria. Miles de aficionados se encaraman a las vallas en distintos puntos del ... centro de la ciudad para alentar a los deportistas llegados desde distintos puntos del planeta, con aplausos, bocinas o silbatos. Un bonito ambiente de una prueba que este año cuenta con más de 2.000 participantes y el patrocinio de EL CORREO.

Con sus camisetas conjuntados, un peluche y varios silbatos se encontraban animando en la plaza de los Fueros la familia y amigos de Ismael Villalba, que competía en su primer Ironman. «Ha hecho muchos triatlones, pero tenía ganas de hacer uno», comenta Samuel Buitrago, uno de sus amigos, junto a la familia y pareja del corredor. Llegados desde la localidad murciana de Cieza y todos ellos con un pañuelo rojo al cuello tienen claro como celebrarán la entrada en meta de Villalba. «Ya que estamos por aquí mañana aprovecharemos a ir a Pamplona y disfrutar del último día de los Sanfermines», comentan.

Mercedes Anguera, que llegó el viernes a la capital alavesa desde Barcelona, esperaba también en este céntrico punto el paso de su hijo Manel Fossas, que corre su segundo Ironman, y de su cuñado Aitor Grajal. «Estamos muy orgullosos de ellos, es muy meritorio lo que hacen. Es la segunda vez que vengo a esta ciudad con amigos y nos lo estamos pasando genial», indica. A pocos metros se situaba Leticia Ibarrola, hermana de organizador del duatlón de Zuia, Dani Ibarrola, junto al resto de su familia. «Venimos desde Llodio a animarle en su primer Ironman. Cuando cruce la línea de meta lo festejaremos tomándonos un helado», indica.

Fanáticos de la prueba

La pasión por esta competición no tiene límites de edad. Y sino que se lo digan a Sandra Aznar, que aprovechando que esta semana estaba visitando a su familia en Galicia se ha acercado hasta Vitoria junto a su marido y algunos amigos para animar. «Vamos a estar aquí todo el día gritando a todos», indica Aznar, que reside en la ciudad belga de Amberes. Tal es la afición de ambos por el Ironman que su pareja, que disputó la edición de 2024, lleva el logo del evento tatuado en su pecho. «Llevamos años viendo muchos Ironman y este es sin duda es el que más nos gusta. Vamos a estar unos días más por Vitoria y luego iremos a otras zonas del País Vasco», añade Aznar mientras sostiene una pancarta en la que se lee 'Smile remember you paid to do this' (Sonríe, recuerda que has pagado para hacer esto).

Una situación muy parecida a la de Vincent, que junto a su novia permanecían en la Plaza de la Virgen Blanca para aplaudir a su amigo Antoine. «Hemos venido desde Burdeos por sorpresa para estar con él y que complete su primer Ironman», relata con un cartel en el que pone 'IronBovi', como cariñosamente le apodan. Fans de diferentes lugares que visitan la ciudad y que llegan con una misma pasión: Disfrutar en todo su esplendor del Ironman de Vitoria-Gasteiz 2025.