Del Campo, una cita para la historia Del Campo fue vigésimo cuarto en el gigante y hoy buscará mejorar en el eslalon. / EFE El esquiador vizcaíno se enfrenta al eslalon del Mundial de Are, a partir de las 14.15 horas, con la intención de «apretar al máximo» M. GARCÍA Domingo, 17 febrero 2019, 01:59

En Are, Suecia, Juan del Campo tendrá la oportunidad de dar un paso adelante en su prometedora carrera como esquiador. Allí el vizcaíno, de 24 años, disputará hoy el eslalon en el Mundial de esquí. Tras su actuación el pasado viernes en el gigante donde concluyó en 33ª posición, hoy tiene una nueva oportunidad de brillar entre los mejores del mundo. El viernes explicó que «no es tan mal resultado en una pista que no me favorece, seguimos progresando», y hoy tendrá la oportunidad de hacerlo en su prueba, en la que se siente más cómodo y donde tiene puestas todas sus expectativas. Será a partir de las 14.15 horas cuando Del Campo se enfrente con la montaña. La pista de Hamrebacken le espera. Por delante un descenso para clavar su actuación. Para soñar. El momento que lleva tanto tiempo preparando.

Para el vizcaíno este Mundial es una nueva oportunidad de seguir logrando hitos para el esquí español. De seguir progresando en país donde los éxitos deportivos han sido difíciles de lograr. Este curso consiguió convertirse en el primer esquiador nacional en superar por segunda vez el corte de los 30 mejores en la Copa del Mundo. Y hoy buscará un resultado similar en el Mundial de Are. Él, siempre exigente, se presiona para dar lo mejor. Prometió que en la cita de hoy se la iba a jugar. Exprimirá todo lo que tenga en su descenso para buscar un gran resultado. Buscará los límites, arriesgará para entrar en la historia con un gran resultado.

Tras encontrarse con unas condiciones poco favorables en la prueba del gigante, Del Campo espera que sean mejores de cara al eslalon. Si el viernes se topó con una nieve húmeda y blanda provocada por las altas temperaturas, las previsiones indican que con el frío que se avecina la nieve tenderá a congelarse y, por lo tanto, la pista presentará una nieve más compacta, más dura. Del Campo resalta que «soy un esquiador de fuerza» y, por tanto, para sus características las condiciones de la pista que se esperan para la jornada de hoy son más favorables. El esquiador vizcaíno explicó que «se trata de una pista muy plana y sencilla» es por ello que el vizcaíno augura que será una prueba «muy apretada» y que «habrá que apretar al máximo porque estará todo muy igualado».