Cambio de líder en el Mundial de la F1 del mar

El Sled lidera la clasificación en el segundo día del Mundial de TP52. / Nico Martínez El Sled estadounidense derroca al Phoenix 12 de la única mujer que comanda una embarcación en el Rolex TP52 World Championship JUANMA MALLO Lunes, 26 agosto 2019, 19:26

La segunda jornada del Rolex TP52 World Championship, una de las pruebas más prestigiosas del mundo para monocascos, ha traído un cambio de líder en Puerto Portals, Mallorca. El Sled estadounidense ha derrocado, después de las dos mangas disputadas este lunes, al Phoenix 12 sudafricano, el único participante comandado por una mujer, Tina Plattner. El actual primer clasificado de esta lucha por el título intercontinental, de origen estadounidense, ha convertido la regularidad en su mejor aliado. ¿Por qué? Debido a que el domingo ya quedó primero en la segunda manga, y este lunes ha ganado la primera carrera del día, para quedar segundo en la última. De este modo, se convierte en el líder por delante del Platoon alemán, en cuyo equipo de tierra está el vizcaíno Erik Jauregui. El Sled, del armador estadounidense Takashi Okura y diseñado por el cántabro Marcelino Botín, saca un punto a los germanos.

A pesar de ser un barco de bandera yanqui, este monocasco de 15,85 de eslora que participa en el Mundial de la F1 del mar cuenta con una amplia parte de la tripulación de origen oceánico. Dicen que ellos son los mejores en el aspecto táctico, y los están demostrando con creces en estos dos primeros días de campeonato. Solo pincharon en el estreno, con una novena posición. Por detrás surge el Platoon, alemán, pero con cinco tripulantes españoles: Ribes, Mas, Plaza, Mariño y Calafat, además de Jauregui en el equipo de tierra.

La primera manga de este lunes ha sido para el Sped. Pero la emoción llegó en la segunda, debido al role de viento. Empezó con uno del 185 y terminó con uno del 235. El trabajo previo se fue al traste. De hecho, el Platoon comandaba la regata, lo que le hubiera dado el liderato, en un campo que suele contar con pocos adelantamientos. Sin embargo, ese cambio permitió al Sled y al Alegre ganar puestos, y este último se llevó el triunfo.

Este martes volverá la acción en Puerto Portals. Por cierto, el Provezza, el barco turco que rompió el domingo el mástil, logró, en un tiempo récord, transportar otro nuevo palo desde Valencia. Sin embargo, al tratarse del mástil del anterior velero se encontraron con el problema de que no se ajustaba a la perfección. Por eso, prefirieron no arriesgar y esperan salir este martes con seguridad. Ya no tienen nada que hacer.