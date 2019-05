Bizkaia se queda sin rugby en la élite después de 16 años Un momento del partido del Getxo. / EC El Getxo cayó ante el Ciencias en La Cartuja por 14 puntos, después de haber vencido en Fadura por 11, y se queda sin la posibilidad de optar al ascenso J. A. P. CAPETILLO. Domingo, 5 mayo 2019, 17:51

No pudo ser. El Getxo perdió en La Cartuja por 14 puntos de diferencia ante el Ciencias de Sevilla (26-12) y se quedó sin poder luchar por el ascenso a la élite del rugby. Los de Juan Carlos Bado y José Luis Young habían ganado en la ida en Fadura por 11 puntos, por lo que fallaron en su intento de recuperar la máxima categoría y Bizkaia se queda sin representante entre los mejores del rugby tras el descenso del Gernika.

La última vez que esto ocurrió fue en la campaña 2003-04. Desde entonces, siempre ha habido un represente bizkaino en la máxima categoría. El Gernika subió en la temporada 2009-10 y ahí ha permanecido hasta que el pasado 14 de abril descendió en Alcobendas. El Getxo solo ha fallado a su cita en la División de Honor en los últimos tiempos en 2010 y en 2011, y antes en 2003, hasta que bajó la pasada temporada a la División de Honor B.

Ahora, ha realizado una gran liga regular para presentarse en unos play off donde primero se deshizo del Pozuelo hasta ver frenada ayer su ilusión en un clásico del rugby. Y es que Ciencias de Sevilla y Getxo compartieron muchos éxitos en la década de los 90 del siglo pasado. Ahora, ambos buscaban recuperar el sitio que merecen. Lo intentará el club sevillano ante el Bathco Rugby en la final del play off.

Bonita batalla

Y eso que a los vizcaínos les fue bien hasta la media hora de partido, cuando contaron con un marcador favorable de 8-12 -ensayos de los argentinos Federico Ezequiel Fontana y de Axel Martín Papa-, que les otorgaba una ventaja de 15 puntos con lo que llevaban de la ida. Pero los andaluces lograron dos ensayos antes del descanso (20-12), y en la segunda mitad les bastó con dos golpes de castigo de San Martín para firmar un 26-12 que les sirvió para seguir vivos en la bonita batalla por el ascenso.

«Les hemos regalado un tiempo. Sin más, no hemos jugado bien y solo hemos hecho cuatro o cinco jugadas decentes. Lo demás han sido imprecisiones. Además, a mi me ha sacado una tarjeta tonta y nos han metido un ensayo en superioridad en la última jugada de la primera parte. En la segunda mitad hemos querido jugar en su campo, pero en estático no hemos sacado balones claros. Y cuando las hemos tenido para jugar a la mano, los nervios nos han superado y no hemos terminado las jugadas. Es parte del juego. Sabíamos que no iba a ser fácil. Y no hemos estado finos», lamentó Ander Calvo, pateador gualdinegro, nada más subir al autobús de vuelta hasta Getxo en un viaje que se hizo muy largo.

Ahora, el Getxo, Gernika y Uribealdea jugarán juntos la próxima temporada en una División de Honor B a la que también trata de subir el Universitario Bilbao, que dio un gran paso al vencer en Salamanca por 24-38 con dos ensayos de Borja Lozano y uno de Mikel Zubiarrain, Del Villar y Beñat Fernández. El choque de vuelta se jugará el próximo domingo día 12 en El Fango. Además, el Ordizia se clasificó para las semifinales por el título de Liga en División de Honor al vencer al Aparejadores de Burgos por 38-31