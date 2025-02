Bilbao, capital de las artes marciales MMA

Catorce combates con peleadores de diferentes categorías, pesos y estilos procedentes de varias comunidades y países componen la gran velada en el Bilbao Arena del próximo domingo de WOW, un acontecimiento de las artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés). Tal ha sido ... la expectación que el pabellón de Miribilla se llenará para ver en directo las peleas desde jóvenes amateurs que buscan escalar en su carrera deportiva hasta profesionales consagrados. Sin duda, la gran estrella fuera del ring será Ilia Topuria, campeón mundial de pesos pluma y fenómeno mediático, que se ha unido a la promotora de este evento para ayudar a talentos de las MMA. También se anuncia la asistencia del presentador de televisión Julian Iantzi, estrellas de deportes de contacto y actuaciones musicales. Serán más de cinco horas de duelos y diversión con miles de espectadores.

A la jaula octogonal de Miribilla saltarán varios luchadores vascos, que intentarán progresar en el 'Camino del Guerrero' (WOW, Way Of Warrior), realmente emocionados por participar en una reunión extraordinaria de las artes marciales mixtas.

Iker Dávila, 18 años, amateur, Mondragón-Durango

Ampliar Iker Dávila. Estudiante de Mondragón, es todavía amateur pero se prepara «como un profesional». E. C.

«Con nueve años me dijo mi madre que había un gimnasio donde daban clases de kick boxing. Siempre me había gustado la lucha y tenía intriga. Conocía a mi entrenador, Javi, y estuve entrenando varios años por hobby. Después, a hacer MMA y hasta ahora». Iker Dávila, un estudiante de Mondragón de 18 años que se entrena en Durango, sigue un régimen exigente en su día a día. Va a clase por las mañanas y por las tardes «hago dos entrenos: MMA jiu jitsu o MMA boxeo, y preparación física. Entreno seis días a la semana y, cuando puedo, por las mañanas también. Soy amateur, pero me preparo como un profesional». Piensa subir de escalón en dos años tras «coger experiencia de cada pelea amateur», porque «ahora el récord no importa tanto como en profesional, donde empezar con una derrota ya está mal».

Se enfrentará en Miribilla a un rival «completo y agresivo, pero estoy yo para pararle los pies». Promete que la pelea será «vistosa y el show, asegurado». Luchará «en casa, y no hay nada mejor que eso».

Francisco Silumsadisa, 28 años, neoprofesional, Bilbao

Ampliar Francisco Silumsadina. Nacido en el barrio bilbaíno de San Francisco, sueña con su debut en Bilbao. E. C.

Tiene tres hijos y la ilusión de un niño por su debut como profesional en Bilbao, su ciudad natal. Criado en el barrio de San Francisco y vecino de Vitoria, Francisco Silumsadisa agradece a su mujer que le motivara porque «yo no creía en mí», pero gracias a ella volvió a nacer «ese espíritu de competición». Ya entrenaba con 16 años, «pero no era muy disciplinado». Ha dejado su trabajo como portero y ahora se prepara seis días a la semana. Se considera «un atleta híbrido» porque como amateur se enfrentó a diferentes rivales y estilos. «Si peleaba contra un striker (golpeador) tenía que derribarle, y si me tocaba alguien bueno en el suelo tenía que hacer striking. Siempre he podido evolucionar en mi estrategia». Familiares y amigos le verán enfrentarse en Bilbao al italiano Alessandro Ortolani.

A Silumsadisa no le importaría que sus hijos siguieran sus pasos «en un deporte que requiere mucha disciplina; lo sé mejor que nadie. Pero que hagan lo que desean hacer. Mientras sean felices... es lo importante». Tan dichosos como su padre, «supercontento por debutar en la ciudad donde nací».

Arkaitz Ramos, 36 años, profesional, Sestao

Un veterano con 12 años como profesional, 13 peleas en MMA y 30 en kick boxing, junto a la práctica de otras disciplinas. Por su experiencia, Arkaitz Ramos dice que la cita de Bilbao demuestra que «este deporte ha crecido una barbaridad. Si antes metías en una velada 1.500 personas era la hostia, y ahora ver el Bilbao Arena lleno...». El sestaotarra afirma que las popularidad de las MMA ha aumentado por «los campeones como Ilia Topuria, Joel Álvarez y Dani Bárez. Tener deportistas de ese nivel era impensable hace años».

Enamorado de las MMA porque abarcan todas las artes marciales, Arkaitz viaja para prepararse en otras comunidades. También da clases en un gimnasio y es taxista de profesión. No ha puesto un final a su carrera como peleador porque «me encuentro bien. Es muy sacrificado, pero me gusta».

Su estilo de lucha es «agresivo, de ir hacia adelante», de ahí su apodo de 'Gudari', «aunque ahora soy más listo, me muevo más». Ha peleado en otros países y afirma que «un amateur de ahora es un profesional de antes». Ha sufrido tres roturas de nariz, se le salió el hombro y le duele «todo el cuerpo» por los entrenamientos, pero Arkaitz Ramos promete que habrá «guerra» en Miribilla, donde estarán los «míos, que nunca me fallan».