El Bilbao Atlestismo logra su décimo título nacional de cross.

El Bilbao Atletismo ya tiene diez campeonatos de España

La formación de Santutxu revalida su título en el nacional de cross disputado este mediodía en Atapuerca

Igor Barcia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:42

Era el objetivo, el reto que nadie había logrado en el atletismo femenino, y el Bilbao Atletismo lo ha logrado este mediodía en Atapuerca (Burgos). La decena de títulos nacionales de cross parecía algo inalcanzable cuando empezó el proyecto del club de Santutxu, pero hoy ya son diez los campeonatos de España de campo a través en las vitrinas del club bilbaíno, lo que le convierte en la formación más laureada en esta especialidad.

Ni el frío ni los problemas físicos han podido con el Bilbao Atletismo. Carolina Robles, doble campeona de España de cross, se presentaba en Burgos tras una semana muy complicada por culpa de una gripe, pero aun así la sevillana ha ejercido de líder y ha estado en el grupo de cabeza hasta la vuelta final, donde ha pagado el esfuerzo y las consecuencias de la enfermedad.

Pese a todo, Robles ha sido la mejor del Bilbao Atletismo, justo por delante de Alicia Berzosa. Cristina Espejo y la incombustible Azucena Díaz, que sigue en la pelea a sus 40 años, han completado la puntuación de las cuatro primeras atletas del equipo bilbaíno para celebrqr un nuevo éxito. En total 39 puntos, mientras con 53 quedaba segundo el Playas de Castellón y con 55 el Valencia para completar el podio femenino de este campeonato de España de campo a través por clubes.

