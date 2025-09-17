El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Representantes institucionales, patrocinadores y miembros del club de remo de Portugalete, con la bandera frente al Puente Colgante. J. P. M.

La Bandera El Corte Inglés pone el broche a una temporada de color amarillo

La cita acoge el domingo la decisiva segunda jornada del play-off de ascensos y descensos en categoría masculina y femenina

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:24

La 51 edición de la Bandera El Corte Inglés-Ayuntamiento de Portugalete pondrá el domingo el colofón a una temporada de remo de claro color amarillo. Orio ha plasmado su poder en categoría masculina a lo largo de la campaña y puede llegar a la cita que cierra el calendario con un nuevo récord de victorias en el campeonato, si vence el sábado en Bermeo, y situarlo en dieciséis en el caso de que también lo haga en la última prueba en la que recibirá la corona de la Liga Eusko Label.

Los 'aguiluchos' retoman la competición este fin de semana tras cosechar su 33 Bandera de La Concha con el claro objetivo de establecer una nueva plusmarca, como ya ha dejado claro su técnico Iker Zabala. Pero no son los únicos que quieren cerrar la campaña con un buen sabor. Zierbena, segundo en San Sebastián y en la liga, y Urdaibai, que todavía no ha estrenado su palmarés esta campaña, también buscarán endulzarla en la ría del Nervión.

Pero además de la preciada bandera «un trapo muy cotizado por todas las tripulaciones», en palabras del presidente de la ACT, Borja Rodrigo, la cita también acogerá la decisiva segunda jornada de ascensos y descensos tanto en categoría masculina como femenina en contrarreloj. En la primera se la jugarán Kaiku, Santurtzi, Arkote, Chapela y Tirán. En la segunda, Donostiarra, Zarautz, San Juan, Chapela y Tirán.

«Más movimiento de aficiones»

«La presencia de varias tripulaciones vizcaínas facilitará más movimiento de aficiones, y con la victoria de Orio en la liga será una regata con mucho colorido», añadió. La competición comenzará a 11.20 horas con el desenlace de las féminas por estar en la élite del remo, le seguirá el de los chicos, mientras que el inicio de la regata, que tendrá dos tandas, será a las 12.40 horas. Está previsto que la marea haya empezado a subir para el inicio de la cita.

«Año tras año esta prueba adquiere una mayor relevancia para nosotros. Es nuestra colaboración decana, y eso es algo de lo que nos sentimos realmente orgullosos. Ha superado el medio siglo de vida respetando el interés de todos los aficionados del remo porque es el colofón de la temporada y porque se celebra en un campo de regatas inmejorable y en un ambiente festivo», ha destacado el responsable de relaciones externas de El Corte Inglés, Carmelo Lezana.

Este miércoles al mediodía también se ha presentado la segunda Bandera Piskin Marinoil-Bermeoko Hiria en el Arrantzale Museoa de la localidad. Se disputará el sábado a partir de 18.51 horas. Se abrirá con la primera jornada del play-off de ascensos y descensos, que a diferencia de Portugalete, tendrá lugar en mar abierto.

