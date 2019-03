Boxeo «Avanesyan viene a por el cinturón» 'Face to face', cara a cara de Lejarraga y Avanesyan. / FERNANDO GÓMEZ Txutxi del Valle, preparador de Kerman Lejarraga, no espera hoy sorpresas en el pesaje del Europeo welter JOSÉ MANUEL CORTIZAS Viernes, 29 marzo 2019, 00:45

Son las once de la noche y está tranquilo. Como su pupilo, Kerman Lejarraga, deseando que pasen a las horas al quíntuple de velocidad para teletransportarse ya a la lona del ring del Bilbao Arena. Txutxi del Valle coincide con el campeón en que la preparación «ha sido interminable, pero a las alturas de la película en las que estamos, es lo que hay. Ya comenzamos a finales de diciembre y casi hemos acabado marzo. Por eso todos tenemos ganas de que llegue el combate».

Lo dice mientras da por seguro lo que sucederá en ese instante en casa del 'Revólver'. «Ahora estará durmiendo, sin cenar, dejando que durante la noche se vayan los 500 gramos que le faltan para la báscula. Ha ido todo perfecto». Bromeamos sobre es capacidad para adelgazar en la piltra. Y ríe. «Claro que se baja ese peso, pero tienes que acostarte sin cenar, que es lo jodido».

Para cerrar el capítulo de la báscula que tanto juego da cuando se acerca la lucha por un cinturón, Del Valle no tuerce el gesto si se le pregunta la existencia de cierta inquietud por cómo haya venido el aspirante, David Avanesyan. Sobre todo tras la fea actitud de Frankie Gavin cuando, en lo que es ya un clásico en su currículo, se fue más allá del límite de los 66,68 kilos que comprimen el peso welter. «Aquel fue un sinvergüenza, como reconoció luego cuando dijo que lo que quería era estar muy fuerte para pelear con Kerman, que el título le daba igual».

Cree que no es el caso de este ruso de ascendencia armenia que ayer llegó al botxo junto al equipo inglés que vela por su preparación y seguridad. «Para nada. Este viene a por el cinturón», confirma del excampeón del mundo. Desde luego, la impresión que dio semanas atrás cuando viajó para promocionar el Europeo welter de mañana en el Bilbao Arena (8.000 entradas ya vendidas) fue la de un auténtico profesional y su aspecto no lo discutía.

Han sido muchas horas de trabajo, de esfuerzo. Una nómina de sparring nunca antes vista por estos lares, confirmando también la seriedad y compromiso de MGZ con el pegador de Morga. Y, desde luego, el plan está trazado y a Del Valle no le importa hablar de algo que parece un secreto a voces. Hay muchas cosas preparadas, pero «lo normal es que Avanesyan entre en la pelea viendo lo que tiene Kerman. Si ve que los rectos le dañan e incomodan buscará meterse en una distancia más corta... si puede». El condicional nunca falta cuando Lejarraga está en el ajo. La potencia de sus puños ha reventado deportivamente a todos sus rivales y 22 de 27 (el 81 por ciento) no pudieron llegar enteros a la distancia programada. Una cosa es saber que el 'Revólver' maneja dos hachas para talar a los oponentes a la altura del nacimiento de su tronco y otra «poder evitarlo. Porque no puedes proteger todos los golpes. Siempre acaba habiendo huecos, que tú buscas con tu insistencia y ritmo».

Será la tercera cita del púgil vizcaíno con el cinturón welter continental. En dos asaltos se lo negó a Bradley Skeete y la báscula y luego sus puños, aunque sin validez oficial, castigaron a Gavin antes de volver a ajustárselo testimonialmente sobre la lona del BEC. Esta nueva entrega tiene un aroma muy marcado a previa mundial, a tarjeta de visita para que al ganador le sea concedido el visado para buscar una de las coronas planetarias.

Además, hay interés por ver al superpluma Moussa Gholam con un nada despreciable 11-0, además de los segundos combates profesionales de Salvi Jiménez y Ospina o la evolución de 'Bam-Bam' Núñez, el navarro campeón de España de los medios.