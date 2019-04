Una avalancha sepultó a los tres montañeros en Canadá Lama, Roskelley y Auer estaban compaginando el esquí de montaña con la ascensión final al Howse Peak. / c. pondella /red bull David Lama, Hansjörg Auer y Jess Roskelley fallecieron la semana pasada cuando escalaban el Howse Peak D. A. Lunes, 22 abril 2019, 23:43

Los cuerpos de los montañeros austríacos David Lama y Hansjörg Auer, y del estadounidense Jess Roskelley fueron recuperados a última hora del domingo por las autoridades canadienses en Howse Peak. En esta montaña de 3.395 metros ubicada en el Parque Nacional Banff, los tres conocidos deportistas desaparecieron el pasado martes cuando una avalancha los sorprendió al intentar escalar la cara este de esta cumbre de las Montañas Rocosas.

Parks Canada, el organismo responsable de la gestión del Parque Nacional Banff, fue el encargado de confirmar que los montañeros habían perecido en el alud. Los tres alpinistas, considerados entre los mejores del mundo en su disciplina, escalaban la vía M16 en la pared este de House Peak, una ruta complicada que no fue abierta hasta 1999.

La primera señal de alarma la dio el miércoles el padre de Roskelly, también un conocido alpinista, John Roskelley, cuando su hijo no se puso en contacto con él, como estaba previsto, el día anterior. De inmediato, un helicóptero sobrevoló la zona en busca de los montañeros. Los equipos de búsqueda detectaron diferentes restos de grandes aludes, así como diverso material de montaña esparcido y un cuerpo semienterrado entre las masa de nieve removida por la avalancha. Las autoridades no tardaron en dar por fallecidos a los deportistas. Sin embargo, no se pudo proceder a la recuperación de los cadáveres debido a las malas condiciones meteorológicas.

El propio padre de Roskelley se mostró convencido de que su hijo, de 36 años, Auer (35) y Lama (28) no estaban desaparecidos. «Están muertos. Conozco esa montaña», vaticinó. En el mismo sentido se pronunciaron los padres de Lama, Claudi y Rinzi Lama. «Pedimos que recuerden a David por su alegría de vivir, su entusiasmo y la vista de sus amadas montañas», desearon.

Visitas a Euskadi

La noticia conmocionó al mundo del alpinismo. Los tres fallecidos eran montañeros de prestigio. Especialmente Roskelley, que en 2003 se convirtió con 20 años en el más joven en conquistar el Everest.

Además de por su trayectoria, David Lama y Hansjörg Auer eran conocidos en Euskadi por haber visitado el Bilbao Mendi Film Festival y por haber escalado en varias ocasiones con los hermanos alaveses Iker y Eneko Pou. Lama, además, ha visitado en numerosas ocasiones San Sebastián, tomando parte en la sección Sauvage Cinema del Zinemaldi. En diciembre estuvo en el Bilbao Mendi Film Festival.