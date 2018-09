EL CORREO con Jon Rahm en París Los «¡Aupa Jon!» animan la Ryder Cup Rahm es aclamado por elpúblico mientras sigue por la tarde el partido de Sergio García. / REUTERS La empatía del jugador de Barrika le permite conectar con un público, que ve en él al nuevo Ian Poulter, el gran animador de las masas en la cita bienal JOSÉ MANUEL CORTIZAS Guyancourt Viernes, 28 septiembre 2018, 20:49

Toca madrugar. Mucho. Es día de competición en la Ryder Cup, los partidos arrancan a las 8.10 horas y llegar a Le Golf National puede convertirse en una odisea sobre ruedas. Suena el despertador a las cinco y media en lo que se convierte en una liturgia para todo el mundo. Aficionados, informadores, personal del campo, jugadores... nadie se libra. Cuando llegamos poco después de las seis y media al acceso de Prensa no damos crédito a la que ya está montada. El speaker animando a las 7.000 personas que llenaban ya entonces, aún de noche, la grada más grande jamás montada en una competición de golf, más los miles más de aficionados que se amontonaban en torno al tee del 1 y a la prolongación de su calle.

Música a tope, apelando a éxitos de ayer y hoy, con especial fijación del DJ en 'Depeche Mode' y 'The Killers', ganas de jolgorio, mucha gente disfrazada. Geniales los integrantes de un grupo emulando al 'Pisha' Jiménez, con su coleta y el imprescindible habano. Ya a esas horas la bebida oficiales la cerveza. Por packs de cuatro vuelan de los bares. Mientras, los jugadores tiran bolas coincidiendo con el amanecer y lidian como pueden con los nervios. Nadie se libra de ellos.

Y llega el momento tantas veces esperado, imaginado en la ensoñación de Jon Rahm, lo mismo que en la de cualquier debutante. Hay que montar en el carro de golf y acercarse a la salida, al lugar donde recibirá el pistoletazo de salida. No hay una garganta que falle. Los decibelios crecen hasta convertir el lugar en algo complicado de explicar. Entendible el patriotismo en los estadounidenses, llamativo el concepto de unidad entre los europeos aunque convivan bajo la bandera estrellada. Enseñas de todos los países y notable presencia de ikurriñas y rojigualdas. Y un grito constante: «¡Aupa Jon!».

Un seguidor americano con el escudo del Capitán América.

Sonríe al escucharlo mientras las camisetas del Athletic, que las hay, pasan desapercibidas al no concretarse hasta estar cerca si lo son realmente o forman parte del atuendo de las barras y estrellas. Cuando es anunciado y le toca soltar lastre con el driver sólo piensa en no fallar. No lo hace, coge calle favorecido por la energía recibida. Se la daban, pero la pidió, exigió más. Como cuando se presenta en febrero en el Stadium del 16 en Scottsdale en el Phoenix Open y casi 20.000 seguidores revientan sus cuerdas vocales provocando un momento único. Como si estuviera allí. Brazos arriba. Más ruido. Lo mismo cuando llegó al 8 aclamado ya como héroe al dejarse un putt de birdie de unos dos metros que embocó en el que fue su primer punto aportado en una Ryder Cup. Muy fuerte todo, aunque luego también probó la cara B, amarga, la derrota. Es golf.